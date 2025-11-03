ETV Bharat / state

चांदी लूट का मामला: 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अब तक 9.6 किलो चांदी बरामद

आरोपी से 727 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए. अब तक कुल छह आरोपी धरे जा चुके हैं.

Accused Ajay in police custody
पुलिस के शिकंजे में आरोपी अजय (ETV Bharat Bharatpur)
Published : November 3, 2025 at 3:08 PM IST

भरतपुर: लखनपुर पुलिस ने जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे नंबर-21 पर हुई चांदी की बड़ी लूट का पर्दाफाश करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश अजय कुमार को गिरफ्तार किया. उससे 727 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए. इस सनसनीखेज वारदात में अब तक कुल छह आरोपी धरे जा चुके हैं. पुलिस ने इनसे करीब 9.6 किलो चांदी के गहने बरामद किए.

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैर रामगोपाल और वृत्ताधिकारी नदबई अमरसिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी लखनपुर महावीरसिंह और थानाधिकारी नदबई बृजेन्द्रसिंह के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई थी. टीम ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंचते हुए यह कार्रवाई की.

यह था मामला: मामला 26 अगस्त 2025 का है. महवा निवासी मीना पत्नी राजेश अपने चालक अंकित गोयल और परिचित प्रशांत साहू के साथ कुम्हेर से महवा जा रही थीं. कार में उनके पास पिंक बैग था, जिसमें करीब 20 किलो चांदी के जेवर, पैन और आधार कार्ड एवं बैंक की चेकबुक थी. शाम करीब 4 बजे जैसे ही गाड़ी बहुआ के नगला के पास हाईवे पर पहुंची, पीछे से आई सफेद कार ने ओवरटेक किया और उनकी गाड़ी रुकवा ली. पीछे से आई कार में सवार चार बदमाशों ने चेहरे ढक रखे थे. उन्होंने ड्राइवर साइड का शीशा तोड़ जबरन पीछे का दरवाजा खोला और चांदी भरा बैग छीनकर भाग गए. घटना से घबराई पीड़िता सीधे महवा स्थित अपने घर पहुंचीं और अगले दिन 27 अगस्त 2025 को थाना लखनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई.

तकनीकी जांच से खुली परतें: पुलिस ने वारदात की गंभीरता को देखते एफएसएल टीम बुलाई. वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए. थानाधिकारी महावीर सिंह की अगुवाई में टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले. संदिग्ध वाहनों की मूवमेंट ट्रेस की और मुखबिरों के जरिए लूट गिरोह की पहचान की. लगातार दबिशों के बाद पुलिस ने पहले ओमप्रकाश उर्फ अंकित पुत्र मुरारीलाल, मुकेश पुत्र दिलीपकुमार साहू, सागर पुत्र प्रवीणकुमार शर्मा, प्रशांत (पीड़िता का परिचित) को गिरफ्तार किया. एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया था. इनकी निशानदेही पर पहले 8 किलो 936 ग्राम चांदी बरामद की जा चुकी थी.

तब से फरार था: जांच के दौरान लूट में शामिल एक और आरोपी अजय कुमार पुत्र रमेशचंद मीना (19), निवासी वैदेई मंदिर के पास, महवा, जिला दौसा की तलाश थी. यह आरोपी फरार था. उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. थानाधिकारी लखनपुर की टीम ने सटीक सूचना पर आरोपी अजय को गिरफ्तार किया. उससे 727 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए.

