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सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़; एक लाख का इनामी एहसान ढेर, इंस्पेक्टर और सिपाही को लगी गोली

सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : जिले के थाना चिलकाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और बदमाशों के बीच आमने-सामने मुठभेड़ हो गई. दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश एहसान ढेर हो गया, जबकि उसका साथी जंगल के रास्ते फरार हो गया. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से थाना प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और फरार बदमाश की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है. डीआईजी अभिषेक सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस टीम संदिग्ध बदमाशों की तलाश में इलाके में दबिश दे रही थी. इसी दौरान दो संदिग्ध बदमाश पुलिस को दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाल लिया. कुछ देर तक दोनों ओर से लगातार गोलियां चलती रहीं. इसी दौरान थाना सरसावा प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा के बाएं हाथ में एक गोली लगी है. उन्होंने बताया कि उनके हाथ में दो गोलियां लगी हैं. इस दौरान हेड कांस्टेबल सोनू भी गोली लगने से घायल हो गए. हालांकि इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा ने घायल होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा और पुलिस टीम का नेतृत्व करते रहे. उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट में भी दो गोलियां लगीं, जिससे उनकी जान बच गई.



