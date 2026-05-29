सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़; एक लाख का इनामी एहसान ढेर, इंस्पेक्टर और सिपाही को लगी गोली
डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि एहसान के खिलाफ विभिन्न थानों में 13 से ज्यादा लूट के मुकदमे दर्ज हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 6:59 PM IST
सहारनपुर : जिले के थाना चिलकाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और बदमाशों के बीच आमने-सामने मुठभेड़ हो गई. दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश एहसान ढेर हो गया, जबकि उसका साथी जंगल के रास्ते फरार हो गया. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से थाना प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और फरार बदमाश की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है.
डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस टीम संदिग्ध बदमाशों की तलाश में इलाके में दबिश दे रही थी. इसी दौरान दो संदिग्ध बदमाश पुलिस को दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.
उन्होंने बताया कि अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाल लिया. कुछ देर तक दोनों ओर से लगातार गोलियां चलती रहीं. इसी दौरान थाना सरसावा प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा के बाएं हाथ में एक गोली लगी है.
उन्होंने बताया कि उनके हाथ में दो गोलियां लगी हैं. इस दौरान हेड कांस्टेबल सोनू भी गोली लगने से घायल हो गए. हालांकि इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा ने घायल होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा और पुलिस टीम का नेतृत्व करते रहे. उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट में भी दो गोलियां लगीं, जिससे उनकी जान बच गई.
पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. बाद में उसकी पहचान एहसान गांव कपूरी थाना नकुड़ के रूप में हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम से पूरी जानकारी ली. मौके से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि एहसान पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और वह थाना बेहट में हुई लूट की घटना में वांछित चल रहा था. मुठभेड़ में उसे सीने और पैर में गोली लगी है. पुलिस टीम ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई. एहसान के खिलाफ विभिन्न थानों में 13 से ज्यादा लूट के मुकदमे दर्ज हैं.
उन्होंने बताया कि एनकाउंटर के दौरान दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते फरार हो गया. फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है. जंगल और आस-पास के गांवों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस ड्रोन और स्थानीय मुखबिरों की मदद से फरार आरोपी का सुराग जुटाने में लगी हुई है.
उन्होंने बताया कि घायल इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा और हेड कांस्टेबल सोनू को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर दोनों घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना और उनके साहस की सराहना की.
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