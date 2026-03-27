डीग: खाकी पर गोलियां बरसाने वाला 15 हजार का इनामी बदमाश दबोचा, 6 साल से था फरार...
गोतस्करी और पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी जाकिर पर जघन्य अपराध के 12 मामले दर्ज हैं.
Published : March 27, 2026 at 3:45 PM IST
भरतपुर: साल 2020 में एक दरोगा की आंख में छर्रे उतारने वाला और पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाला जाकिर अब पुलिस की गिरफ्त में है. 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत पुलिस ने घाटमीका के इस खूंखार अपराधी की कमर तोड़ दी. दर्जन भर संगीन मुकदमों में वांछित इस बदमाश को पुलिस ने उस वक्त दबोचा जब वह अवैध कट्टे के साथ अपने गांव की ओर भाग रहा था.
डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार शाम साइबर टीम से सूचना मिली कि गोतस्करी और पुलिस पर जानलेवा हमले का आरोपी जाकिर उर्फ जकरिया जंगल के रास्ते अपने गांव घाटमीका की ओर जा रहा है. पहाड़ी थाना पुलिस और साइबर सेल ने तत्काल घेराबंदी की. पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन दीवार से कूदते समय अनियंत्रित होकर पत्थरों पर गिरने से घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया.
पढ़ें:उदयपुर में दिनदहाड़े चैन स्नेचिंग: 10 हजार के इनामी चैन स्नेचरों को पुलिस ने पहाड़ों से दबोचा
अवैध हथियार जब्त: गिरफ्तारी के दौरान आरोपी से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए.इनमें 1 अवैध देशी कट्टा (315 बोर) और जिंदा कारतूस (315 बोर) शामिल हैं. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत नया मामला दर्ज किया गया.
पुलिस पर किए थे 40 राउंड फायर: एसपी शरण ने बताया कि जाकिर शातिर अपराधी है. 21 फरवरी 2020 को जब पुलिस टीम गोतस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने गई, तब जाकिर और परिजनों ने पुलिस पर 30-40 राउंड फायर किए थे. इस हमले में उप-निरीक्षक सुनील कुमार की आंख और हाथ में छर्रे लगे थे. तब से आरोपी फरार था. आरोपी जाकिर उर्फ जकरिया (पुत्र जुहरू, निवासी घाटमीका) पर 12 प्रकरण दर्ज हैं. इनमें गंभीर अपराध, हत्या का प्रयास, गोतस्करी, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, मारपीट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसे मामले शामिल हैं.
पढ़ें: चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 महिलाओं सहित 6 गिरफ्तार, 10 लाख की सोने की चैन बरामद - Chain snatching gang busted