बिहार में JDU नेत्री पर चाकू से किया गया हमला

भोजपुर में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है. जदयू नेत्री को चाकू गोदकर जख्मी कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

CRIMINAL ATTACKED JDU FEMALE LEADER
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

November 24, 2025

भोजपुर : बिहार के भोजपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव में बदमाशों ने जेडीयू नेत्री चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़िता की पहचान लीलावती उर्फ सोनम पटेल के रूप में हुई है.

भोजपुर में JDU नेत्री पर चाकू से हमला : वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब वह घर से बाहर जा रही थीं. चाकू सोनम पटेल के पीठ में घोंपी गई, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गईं. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. चारो तरफ अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

आरा सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज : घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सोनम पटेल को आनन-फानन में कोइलवर सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने पांच टांके लगाए. हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

आरोपी की गिरफ्तार के लिए छापेमारी जारी : सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह, कोइलवर थानाध्यक्ष नरोत्तमचंद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. प्रारंभिक जांच में एक राज कुमार नामक युवक पर हमला करने का संदेह जताया जा रहा है. पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

''सोनम पटेल पर जानलेवा हमला किया गया है. कमर के पास चाकू गोदा गया है. गांव के ही राज कुमार नाम के युवक पर आरोप लगा है. फिलहाल लीलावती खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास चल रहा है.''- रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2

पारिवारिक विवाद में घटना को दिया गया अंजाम! : रंजीत कुमार सिंह ने आगे बताया कि पीड़िता और आरोपी के घर आस-पास ही हैं. पहले भी आरोपी पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया था. रास्ता विवाद को लेकर भी इनका विवाद चल रहा था.

