पिस्टल के साथ बदमाश गिरफ्तार, रायपुर के पंडरी से पकड़ा गया आदतन अपराधी
हथियार के साथ पकड़ा गया आरोपी मारपीट और हत्या के केस में पूर्व में जेल जा चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 16, 2026 at 2:53 PM IST
रायपुर: शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. बावजूद इसके बदमाशों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं. क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर पूर्व में हमलावर रही है. पुलिस दावे जरूर करती है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इन सब दावों के बाद भी गुंडे बदमाश वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आते.
पिस्टल के साथ अपराधी गिरफ्तार
रविवार को पंडरी थाना इलाके के भिक्षुक केंद्र के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्तौल और खाली मैगजीन बरामद की. पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी पहले भी मारपीट और हत्या के मामले में जेल जा चुका है. पकड़े गए आरोपी से पुलिस अवैध तरीके से पिस्तौल की खरीदी और बिक्री करने वालों की भी जानकारी हासिल कर रही है. पंडरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
भिक्षुक केंद्र के पास से आदतन बदमाश पकड़ा गया
रायपुर उत्तर के डीसीपी मयंक गुर्जर ने कहा, पंडरी पुलिस को सूचना मिली थी की एक संदिग्ध व्यक्ति पिस्तौल लेकर भिक्षुक केंद्र के पास घूम रहा है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी नंदू शर्मा को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी नंदू शर्मा के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्तौल और एक खाली मैगजीन बरामद किया है.
पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है. पकड़ा गया नंदू शर्मा पहले भी मारपीट और हत्या के मामले में जेल जा चुका है, जिस तरीके से आरोपी की हरकत थी वह पिस्टल डराने धमकाने के लिए रखा हुआ था. पिस्टल कहां से आया और कैसे आया इस बात की पुलिस जांच कर रही है: मयंक गुर्जर, रायपुर उत्तर, डीसीपी
पंडरी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा
दरअसल, पंडरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंडरी थाना अंतर्गत भिक्षुक केंद्र के पास एक आदतन बदमाश हथियार के साथ घूम रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर रेड की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास पिस्तौल कहां से और कैसे आया इसकी जांच पुलिस कर रही है. इसके साथ ही पिस्टल के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज आरोपी के पास नहीं है. पकड़ा गया आरोपी तिरंगा चौक कुशालपुर थाना पुरानी बस्ती का रहने वाला है.
कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी चिंता जता चुकी है. क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर कांग्रेस कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है.
