पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक, हथियार के साथ युवक गिरफ्तार
पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. हथियार के साथ दो युवकों ने घुसने की कोशिश की है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : January 28, 2026 at 2:32 PM IST
पटना: बिहार की कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी के बीच राजधानी स्थित पटना सिविल कोर्ट में दो हथियारबंद अपराधियों ने एंट्री की कोशिश की है. हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा शख्स फरार हो गया है. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं इस घटना के बाद से तमाम वकीलों और वहां मौजूद लोगों में खौफ का माहौल है.
"आए दिन किसी न किसी तरह की सूचना मिलती रहती है, जिससे अधिवक्ताओं और आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. प्रशासन को कोर्ट परिसर की सुरक्षा मुस्तैद करनी होगी ताकि एडवोकेट बेखौफ होकर अपना काम कर सके."- ऋषिकेश नारायण सिन्हा, अधिवक्ता, पटना सिविल कोर्ट
क्या बोले डीएसपी?: टाउन डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि सिविल कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी रोज की तरह आने-जाने वालों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान दो युवक संदिग्ध हालत में परिसर में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे. एक युवक के पास से पिस्टल बरामद की गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत काबू में ले लिया. हालांकि, इसी बीच उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा.
वैशाली का रहने वाला है आरोपी: डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान पीयूष कुमार के रूप में हुई है, जो वैशाली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. युवक के पास से बरामद हथियार को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक कोर्ट परिसर में हथियार लेकर क्यों आया था और उसके मंसूबे क्या थे?
कोर्ट परिसर में बढ़ी सुरक्षा-व्यवस्था: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है. गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. वहीं, सिविल कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.
"नियमित सुरक्षा जांच के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया. कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है."- राजेश कुमार, टाउन डीएसपी-1, पटना
एसएसपी ने दिए निर्देश: वहीं, मौके पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
ये भी पढ़ें: बिहार के कई जजों को मिला कोर्ट को बम से उड़ाने का मेल, मुजफ्फरपुर से सिवान तक अलर्ट