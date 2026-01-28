ETV Bharat / state

पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक, हथियार के साथ युवक गिरफ्तार

पटना: बिहार की कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी के बीच राजधानी स्थित पटना सिविल कोर्ट में दो हथियारबंद अपराधियों ने एंट्री की कोशिश की है. हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा शख्स फरार हो गया है. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं इस घटना के बाद से तमाम वकीलों और वहां मौजूद लोगों में खौफ का माहौल है. "आए दिन किसी न किसी तरह की सूचना मिलती रहती है, जिससे अधिवक्ताओं और आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. प्रशासन को कोर्ट परिसर की सुरक्षा मुस्तैद करनी होगी ताकि एडवोकेट बेखौफ होकर अपना काम कर सके."- ऋषिकेश नारायण सिन्हा, अधिवक्ता, पटना सिविल कोर्ट पटना सिविल कोर्ट में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार (ETV Bharat) क्या बोले डीएसपी?: टाउन डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि सिविल कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी रोज की तरह आने-जाने वालों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान दो युवक संदिग्ध हालत में परिसर में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे. एक युवक के पास से पिस्टल बरामद की गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत काबू में ले लिया. हालांकि, इसी बीच उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा.