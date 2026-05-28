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धमतरी शराब दुकान में चाकू की नोक से लूटपाट, आरोपी युवक गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार 25 मई 2026 की रात प्रार्थी अपने बड़े भाई के कहने पर शराब और डीजल खरीदने के लिए 3000 रुपये लेकर भखारा आया था. रात करीब 8 बजे जब वह भखारा शराब दुकान परिसर पहुंचा, तभी वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उसे रोक लिया और पैसों की मांग करने लगे.

धमतरी : 25 मई को धमतरी के भखारा में एक युवक से चाकू की नोक पर लूटपाट हुई थी. इस केस को पुलिस ने सुलझा लिया है. घटना में शामिल दो युवकों और एक विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है.

प्रार्थी के मना करने पर आरोपी अंशुमन साहू ने धारदार चाकू उसके गले पर अड़ा दिया. वहीं लोकेश पटेल और एक विधि से संघर्षरत बालक ने युवक को पकड़ लिया. इसी दौरान आरोपी समीर निर्मलकर ने मारपीट करते हुए युवक से 3000 रुपये नगद और मोबाइल फोन लूट लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

धमतरी पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही भखारा थाना पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया. एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी अंशुमन साहू और लोकेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है.

लूट, चोरी, चाकूबाजी और असामाजिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी-शैलेंद्र पांडेय, एएसपी

गिरफ्तार आरोपियों में अंशुमन साहू और छविलाल पटेल को गिरफ्तार किया है. इसमें एक नाबालिग लड़के की भी गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने उसे किशोर न्याय बोर्ड धमतरी में पेश किया है. पुलिस ने कहा है कि जिले में किसी तरह का क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.