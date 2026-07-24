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राहुल दुबे गैंग के साथ हजारीबाग पुलिस की मुठभेड़, शिकंजे में आए दो अपराधी

हजारीबागः जिला के केरेडारी चंद्रगुप्त कोल परियोजना क्षेत्र के बुकरु स्थत ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी. वहीं एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया.

इस एनकाउंटर में घायल अपराधी को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. जहां उसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इलाज चल रहा है. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने इस बाबत जानकारी दी है कि जिन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई थी वह राहुल दुबे गैंग के सदस्य हैं.

शुक्रवार को हजारीबाग पुलिस की राहुल दुबे गैंग के दो सक्रिय सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में मोहम्मद रागीब अफजल को गोली लगी है. जिसका इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. वहीं एक अन्य अपराधी जितेंद्र सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार ओपी क्षेत्र में संचालित चंद्रगुप्त कॉल खनन परियोजना के परिवहन मार्ग के आसपास खड़े ट्रकों एवं बूकरू पचडा रोड बैरियर के आसपास एक बाइक से दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा कुछ पर्चा छोड़कर बूकरू जंगल की ओर जा रहे हैं.

हजारीबाग एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. टीम ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात अपराधकर्मियों की खोजबीन के लिए छापेमारी शुरू कर दी. इस दौरान गठित टीम को अहले सुबह 3:15 बजे बुकरू गांव के जंगल के पास एक मोटरसाइकिल से दो लोग सवार होकर आते हुए दिखे.

पुलिस वाहन को देखकर गाड़ी को जंगल की दिशा में मोड़कर वो भागने लगे. संदेह के आधार पर पुलिस के साथ सशस्त्र बल के द्वारा घेराबंदी कर उनका पीछा किया गया. पीछा करने के क्रम में मोटरसाइकिल चालक असंतुलित होकर गिर गया तथा मोटरसाइकिल छोड़कर दोनों व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगे. भागने के क्रम में अपराधियों ने पुलिस बल को लक्षित करते हुए लगातार तीन-चार राउंड फायरिंग कर दी.

पुलिस बल के द्वारा सेफ पोजीशन लेकर उन्हें हथियार डालने के लिए जोर दिया गया. लेकिन उनके द्वारा पुलिस को चुनौती देते हुए पुनः दूसरी बार भी फायरिंग की गई. पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया गया. जिसमें पुलिस ने तीन राउंड फायरिंग की. जिसमें एक गोली फायरिंग कर रहे हैं अपराधी के पैर में लगी और उसके हाथ में जो हथियार था वह बगल में गिर गया.