राहुल दुबे गैंग के साथ हजारीबाग पुलिस की मुठभेड़, शिकंजे में आए दो अपराधी
हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग के सदस्यों के साथ पुलिस मुठभेड़ के बाद दो अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : July 24, 2026 at 11:45 PM IST
हजारीबागः जिला के केरेडारी चंद्रगुप्त कोल परियोजना क्षेत्र के बुकरु स्थत ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी. वहीं एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया.
इस एनकाउंटर में घायल अपराधी को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. जहां उसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इलाज चल रहा है. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने इस बाबत जानकारी दी है कि जिन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई थी वह राहुल दुबे गैंग के सदस्य हैं.
शुक्रवार को हजारीबाग पुलिस की राहुल दुबे गैंग के दो सक्रिय सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में मोहम्मद रागीब अफजल को गोली लगी है. जिसका इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. वहीं एक अन्य अपराधी जितेंद्र सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार ओपी क्षेत्र में संचालित चंद्रगुप्त कॉल खनन परियोजना के परिवहन मार्ग के आसपास खड़े ट्रकों एवं बूकरू पचडा रोड बैरियर के आसपास एक बाइक से दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा कुछ पर्चा छोड़कर बूकरू जंगल की ओर जा रहे हैं.
हजारीबाग एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. टीम ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात अपराधकर्मियों की खोजबीन के लिए छापेमारी शुरू कर दी. इस दौरान गठित टीम को अहले सुबह 3:15 बजे बुकरू गांव के जंगल के पास एक मोटरसाइकिल से दो लोग सवार होकर आते हुए दिखे.
पुलिस वाहन को देखकर गाड़ी को जंगल की दिशा में मोड़कर वो भागने लगे. संदेह के आधार पर पुलिस के साथ सशस्त्र बल के द्वारा घेराबंदी कर उनका पीछा किया गया. पीछा करने के क्रम में मोटरसाइकिल चालक असंतुलित होकर गिर गया तथा मोटरसाइकिल छोड़कर दोनों व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगे. भागने के क्रम में अपराधियों ने पुलिस बल को लक्षित करते हुए लगातार तीन-चार राउंड फायरिंग कर दी.
पुलिस बल के द्वारा सेफ पोजीशन लेकर उन्हें हथियार डालने के लिए जोर दिया गया. लेकिन उनके द्वारा पुलिस को चुनौती देते हुए पुनः दूसरी बार भी फायरिंग की गई. पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया गया. जिसमें पुलिस ने तीन राउंड फायरिंग की. जिसमें एक गोली फायरिंग कर रहे हैं अपराधी के पैर में लगी और उसके हाथ में जो हथियार था वह बगल में गिर गया.
साथ में मौजूद दूसरे अपराधी को पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया. दोनों आरोपियों के नाम पूछने पर घायल व्यक्ति द्वारा अपना नाम मोहम्मद रागीब अफजल बताया गया. जो चेप खुर्द बड़कागांव का रहने वाला है. दूसरा व्यक्ति ने अपना नाम जितेंद्र सोनी बताया जो चट्टी बरियातू थाना पगार ओपी केरेडारी का रहने वाला है.
आरोपियों ने बताया कि वे राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं. कुछ देर पहले ट्रांसपोर्टिंग रोड में चंद्रगुप्त कंपनी के द्वारा लेवी नहीं देने पर उनको धमकाने एवं डर पैदा करने के लिए कंपनी के एरिया में फायरिंग करके गैंग का पर्चा छोड़ कर आए हैं.
बता दें कि घायल मोहम्मद रागीब अफजल का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी जेल जा चुका है. 13 महीने जेल में रहा था एवं उसके ऊपर पोक्सो एक्ट के मुकदमा दर्द हैं. वहीं दूसरे अपराधी जितेंद्र सोनी का अपराधिक इतिहास का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. पुलिस दोनों ही अपराधियों के आपराधिक इतिहास को तलाश में जुटी है.
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