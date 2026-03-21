यूपी पुलिस का एक्शन; फिरोजाबाद में मुठभेड़, लूट का आरोपी बदमाश घायल, दो गिरफ्तार
सिपाही भी घायल, पुलिस ने दोनों को लोहिया अस्पताल में कराया भर्ती, मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 4:48 PM IST
फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश और एक सिपाही घायल हो गए. साथ ही पुलिस ने घायल बदमाश सहित दो को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों घायलों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक, ई-रिक्शा चालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. उन्हें सूचना मिली कि लूट के आरोपी ऊगरपुर नलकूप व मंदिर मार्ग पर हैं. इसके बाद कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस व थाना मऊदरवाजा पुलिस नें संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया.
इस दौरान आरोपी ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश उपेंद्र उर्फ रॉकी के पैर में लगी. साथ ही बदमाश की गोली से सिपाही दिग्विजय सिंह घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश उपेंद्र सहित दो बदमाशों को गिरफ्तार किया. घायल सिपाही व बदमाश को पुलिस नें लोहिया अस्पताल में भर्ती किया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार नें बताया कि मुठभेड़ में गोली लगने बदमाश व सिपाही घायल हो गया. घायलों का उपचार किया जा रहा है. बदमाश के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है. अन्य विवेचनात्मक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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