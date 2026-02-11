ETV Bharat / state

अंधविश्वास का आर्थिक खेल और खूनी अंजाम! इसकी आड़ हो रहीं आपराधिक वारदातें

पलामू में अंधविश्वास एक गंभीर समस्या बनी हुई है. कई बार इसकी आड़ में हत्या तक दी जाती है.

डिजाइन इमेज
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 11, 2026 at 12:59 PM IST

रिपोर्ट: नीरज कुमार

पलामू: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास न केवल सामाजिक बुराई बना हुआ है, बल्कि यह एक मजबूत आर्थिक ढांचे के रूप में विकसित हो चुका है. अंधविश्वास की आड़ में अपराधी घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और परिवार उजड़ रहे हैं. हाल ही में पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के आसेहार अंतर्गत कुसड़ी गांव में अंधविश्वास के कारण पिता, मां और बेटे की निर्मम हत्या ने एक बार फिर इस समस्या की गहराई को उजागर किया है.

यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास की जड़ों को दर्शाती है. आम धारणा है कि अंधविश्वास मुख्य रूप से आदिवासी बहुल इलाकों में पनपता है, लेकिन पलामू और गढ़वा जिलों में आदिवासी आबादी 9 प्रतिशत से भी कम है. फिर भी यहां अंधविश्वास से जुड़े अपराध लगातार हो रहे हैं.

पुलिस और समाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित का बयान

पलामू प्रमंडल में अंधविश्वास एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है, जो मुख्य रूप से महिलाओं को अपना शिकार बनाती है. डायन-बिसाही या ओझा-गुणी के आरोप में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार का शिकार बनाया जाता है, पंचायतों में दंड दिया जाता है और कई मामलों में उनकी हत्या तक कर दी जाती है. अक्सर जमीन पर कब्जा, आपसी दुश्मनी या पारिवारिक विवाद को अंधविश्वास के सहारे सुलझाने की कोशिश की जाती है, जिससे पूरा समुदाय एकजुट होकर निर्दोष को निशाना बनाता है.

देवास' और 'डलिया' लगाने के नाम पर लाखों का लेन-देन

पलामू प्रमंडल (पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले) में अंधविश्वास से जुड़े कई केंद्र सक्रिय हैं, जहां 'झाड़-फूंक' के नाम पर बड़े आयोजन होते हैं. स्थानीय भाषा में इन्हें 'देवास लगाना' या 'डलिया लगाना' कहा जाता है. इनमें ओझा-गुणी अलग-अलग दरों पर सेवा देते हैं. हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक खर्च होता है.

अंधविश्वास की आड़ में हत्या

पलामू में साल में दो प्रमुख स्थानों पर बड़े पैमाने पर ऐसे आयोजन होते हैं, जहां बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं. इन आयोजनों के आसपास स्थानीय कारोबार फलता-फूलता है. दुकानें खुलती हैं, सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार मिलता है और लाखों रुपये का व्यापार होता है. अंधविश्वास इस तरह एक संगठित आर्थिक गतिविधि बन चुका है.

अंधविश्वास के नाम पर नरसंहार, NCRB के आंकड़े चौंकाने वाले

अंधविश्वास के कारण होने वाली हत्याएं चिंताजनक हैं. 2013 के बाद पलामू में अकेले 35 से अधिक हत्याएं हुई हैं, गढ़वा में 10 और लातेहार में 14. झारखंड में प्रतिवर्ष औसतन 25-30 लोग अंधविश्वास के शिकार बनते हैं. कई मामले पुलिस तक नहीं पहुंच पाते.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2001 से 2023 के बीच झारखंड में अंधविश्वास (मुख्य रूप से डायन-बिसाही) के कारण सैकड़ों हत्याएं हुई हैं. विभिन्न रिपोर्टों में 2001-2021 तक 590-593 और 2001-2023 तक लगभग 660 तक का आंकड़ा दर्ज है. 2023 में झारखंड ने देश में सबसे अधिक 22 ऐसी हत्याएं दर्ज कीं, जो 2022 के 11 से 100% अधिक थीं.

हत्या के बड़े मामले

सैकड़ों ओझा-गुणी सक्रिय, पुलिस कार्रवाई पर हमले

पलामू प्रमंडल में सैकड़ों ओझा-गुणी मौजूद हैं. 2017-18 में पुलिस सर्वे में पलामू में 160 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान हुई, जिनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई. 2015-16 में छतरपुर इलाके में अंधविश्वास से जुड़े आयोजन रोकने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई और बल प्रयोग करना पड़ा. इस तरह के अंधविश्वास न केवल जानलेवा है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक ढांचे को भी मजबूत कर रहा है. जागरूकता अभियानों के बावजूद यह समस्या बनी हुई है. प्रशासन और समाज को मिलकर इस जड़ से लड़ना होगा, ताकि निर्दोष लोग सुरक्षित रह सकें.


केस स्टडी- 01

  • 1 फरवरी 2025 को पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुसड़ी गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके बेटों ने अंधविश्वास में आ कर एक परिवार पर हमला किया था. इस हमले में पिता पत्नी एवं बेटी की मौत हो गई.
  • 2019 में लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के सेमरहट में एक व्यक्ति ने पड़ोस के दो बच्चों की बलि दे दी थी. सुनील उरांव नाम के व्यक्ति ने दोनों बच्चों के शरीर के अंग को अपने घर के आंगन में छिपाया था, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सुनील उरांव को गिरफ्तार कर लिया. बाद में कोर्ट ने सुनील उरांव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
  • 2006-07 में पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के शिवा बीघा में अंधविश्वास के कारण नरसंहार हुआ. इस नरसंहार में एक ही परिवार के छह सदस्यों को काटकर सोन नदी में डाल दिया गया.

महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित, डायन का आरोप लगाकर बहिष्कार और हिंसा

ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की जड़ें गहरी हैं. बीमारी, फसल खराब होना या कोई दुर्भाग्य होने पर तंत्र-मंत्र को जिम्मेदार ठहराया जाता है और महिलाओं पर डायन का आरोप लगा दिया जाता है. इससे सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक प्रताड़ना और यहां तक कि हत्या की घटनाएं होती हैं.

प्रशासन और विशेषज्ञों की राय

केस स्टडी- 02

  • 2014-15 में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक परिवार को डायन के आरोप में गांव से बाहर कर दिया गया और सामाजिक बहिष्कार का शिकार बनाया गया.
  • 2014-15 में नावाबाजार थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में मिड-डे मील बनाने वाली एक महिला को अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित किया गया. पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला के हाथ से बने खाने को खाकर अंधविश्वास का खंडन किया.
  • मई 2025 में छतरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पड़ोसी ने अंधविश्वास के नाम पर यह वारदात करवाई, हालांकि जांच में जमीन विवाद भी सामने आया.

सामाजिक अपराध की श्रेणी में अंधविश्वास

अंधविश्वास से जुड़ी घटनाएं सामाजिक अपराध की श्रेणी में आती हैं. जागरूकता की कमी के कारण लोग बीमारी को जादू-टोने से जोड़ देते हैं. झारखंड पुलिस इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर है और लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. आने वाले समय में इन अभियानों को और तेज किया जाएगा. पुलिस की अपील है कि ऐसी कोई भी घटना या संदेह सामने आए तो नजदीकी थाना में सूचना दें. पुलिस संवेदनशीलता से कार्रवाई करेगी.

डीआईजी पलामू किशोर कौशल कहते हैं, "कई मामलों में बीमार होने के बाद ठीक नहीं होना, तंत्र-मंत्र को जिम्मेदार मान लेना कहीं न कहीं जागरूकता की कमी को दर्शाता है. इसको लेकर झारखंड पुलिस गंभीर है और जागरूकता अभियान चला रही है, आने वाले समय में इसे और तेज किया जाएगा. पुलिस ये भी अपील कर रही है कि इस प्रकार की कोई भी बात सामने आती है तो वह नजदीकी थाने में अपनी बात को रखें. पुलिस संवेदनशील होकर पूरे मामले में कार्रवाई करेगी. अंधविश्वास का सहारा नहीं ले हम एक आधुनिक युग में रह रहे है."

वहीं, पलामू रीष्मा रमेशन कहती हैं, "कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. पुलिस लगातार लोगों से अंधविश्वास को लेकर अपील भी कर रही है. इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए समाज के सभी तबके को एक साथ होने की जरूरत है. अंधविश्वास से निबटने में ग्रामीणों के सहयोग की भी जरूरत है"

महिलाएं सबसे ज्यादा शिकार, एकजुटता की जरूरत

इंदु भगत, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पैरा-लीगल वॉलंटियर हैं. वे कहती हैं, "ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अंधविश्वास का सबसे अधिक शिकार हो रही हैं. आरोप लगते ही ग्रामीण एकजुट हो जाते हैं और टारगेट को निशाना बनाते हैं. यह आर्थिक साम्राज्य के रूप में भी विकसित हो चुका है. जागरूकता बहुत जरूरी है."

शालिनी श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, "डायन शब्द सुनते ही डर का माहौल बन जाता है. इसकी शिकार सबसे अधिक महिलाएं होती हैं. अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुटता जरूरी है."

राम विनेश राम, पीड़ित (शिवा बिगहा नरसंहार से बचे) ने अपनी पीड़ा साझा की, "डायन-ओझा के आरोप में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी. सभी को काटकर सोन नदी में फेंक दिया गया था. मैं किसी तरह बच गया."

अंधविश्वास न केवल जानलेवा है, बल्कि यह समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है. झारखंड में डायन प्रथा (निवारण) अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन जागरूकता और सामुदायिक सहयोग के बिना इस समस्या का पूर्ण उन्मूलन मुश्किल है. लेकिन पलामू में पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

