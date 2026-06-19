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हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, एक पुलिसकर्मी घायल

घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 9:19 AM IST

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हापुड़: जनपद में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है. चेकिंग के दौरान पुलिस की 50000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर हो गया. पुलिस ने मृत बदमाश के कब्जे से पिस्टल,कारतूस और एक बाइक बरामद की है. मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया. घायल पुलिसकर्मी को भी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है. मृतक बदमाश 1 जून को टिंबर व्यापारी के यहां हुई लूट के मामले में फरार चल रहा था.

बता दें जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला गिरधारी नगर निवासी शहर के प्रमुख टिंबर व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के यहां बदमाशों ने चौकीदार और परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने इस मामले में पचास हजार के इनामी बदमाश सहित छह बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से नगदी, मोबाइल, सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए थे. एक 50000 का इनामी बदमाश जनपद रामपुर के थाना पटवाई के सूरजपुर निवासी श्याम पुत्र वीरेन्द्र को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया. मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी मनोज कुमार भी घायल हो गया. पुलिसकर्मी को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है.


इस मामले में एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि रात्रि करीब 12:30 बजे के करीब पुलिस बुलंदशहर रोड पर चेकिंग कर रही थी. पुलिस ने एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा. जनपद हापुड़ के अन्य थानों को इसकी सूचना दी गई तो बाइक सवार बदमाश ग्राम सादिकपुर की तरफ भागने लगा. पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया. उसे अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. बदमाश की शिनाख्त श्याम पुत्र वीरेन्द्र थाना क्षेत्र पटवाई जनपद रामपुर के रूप में हुई है. 1 जून को एक व्यापारी के यहां बंधक बनाकर लूट की गई थी.

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