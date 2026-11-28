दिल्ली: 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ के बावजूद ट्रेड फेयर में घटा अपराध, दर्ज हुए सभी मामले सुलझे
पुलिस के मुताबिक इस बार मेले के दौरान सुरक्षा इंतजाम काफी पुख्ता रहे, जिसका सीधा असर पुलिस के पास आने वाली शिकायतों पर दिखा है.
Published : November 28, 2026 at 9:06 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के प्रगति मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (ट्रेड फेयर) का समापन शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है. इस बार मेले में 10 लाख से अधिक दर्शक पहुंचे, लेकिन भारी भीड़ बढ़ने के बावजूद अपराध के ग्राफ में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के चलते न केवल आपराधिक घटनाएं कम हुईं, बल्कि दर्ज किए गए शत-प्रतिशत मामलों को सुलझा भी लिया गया है. इस संबंध में एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली मनजीत श्योराण ने सुरक्षा व्यवस्था और आंकड़ों की जानकारी साझा की.
डीसीपी ने कहा पिछले साल की तुलना में इस बार मेले के दौरान सुरक्षा इंतजाम काफी पुख्ता रहे, जिसका सीधा असर पुलिस के पास आने वाली शिकायतों पर दिखा है. आंकड़ों के मुताबिक इस बार कुल 14 एफआईआर और ई-एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि पिछली बार यह संख्या 18 थी. इसमें करीब 20 से 25 प्रतिशत की गिरावट आई है. इस साल सामान खोने की महज 40 शिकायतें मिलीं, जबकि पिछले साल 75 शिकायतें दर्ज हुई थीं. यानी लॉस्ट रिपोर्ट में करीब 30 से 35 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.
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मेले के दौरान पुलिस को मदद के लिए करीब 90 पीसीआर कॉल प्राप्त हुईं, जो पिछली बार की 112 कॉल के मुकाबले 20 से 25 प्रतिशत कम हैं. डीसीपी ने बताया कि इस बार मेले में किसी भी तरह की बड़ी चोरी या बेशकीमती सामान गायब होने की कोई घटना सामने नहीं आई है, जबकि पिछले साल मेले से एक बेशकीमती स्टोन चोरी होने जैसी बड़ी घटना हुई थी. इस साल जो 14 मामले दर्ज हुए, वे मुख्य रूप से सामान्य चोरी और धोखाधड़ी (चीटिंग) से जुड़े थे.
पुलिस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि मेले के दौरान दर्ज हुई सभी मैनुअल एफआईआर और मामलों को पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए वर्कआउट कर सुलझा लिया है. भारी भीड़ के बावजूद पुलिस की सक्रियता और निगरानी तंत्र ने मेले में आने वाले लाखों लोगों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया.
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