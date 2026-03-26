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सूरजपुर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण, आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस

सूरजपुर में शादी का झांसा देकर 10 साल से यौन शोषण का मामला सामने आया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Surajpur Police
सूरजपुर पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 1:13 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में प्यार, धोखा और यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक शख्स ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ 10 वर्षों तक दैहिक शोषण किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जबकि आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। मामला सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र का है.

साल 2015 से संबंध बनाने का आरोप

पीड़िता ने बिश्रामपुर थाने में केस दर्ज कराया है कि आरोपी साल 2015 से उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है. आरोप है कि उसने वर्ष 2015 से पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर लगातार शादी का वादा किया. उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने करीब 10 वर्षों तक उसे शादी का आश्वासन देकर उसका शोषण किया, लेकिन अब उसने शादी से साफ इंकार कर दिया.

आरोपी ने पीड़िता से बनाई दूरी

बताया जा रहा है कि हाल ही में आरोपी के परिवार में उसकी शादी की बातचीत कहीं और चल रही थी, जिसके चलते उसने पीड़िता से दूरी बना ली और शादी से मुकर गया. खुद को ठगा महसूस कर पीड़िता ने बिश्रामपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का अपराध दर्ज किया गया है.आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर पुलिस

सूरजपुर की बिश्रामपुर पुलिस का कहना है कि आरोपी की पतासाजी के लिए कई टीमें काम कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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