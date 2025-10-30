ETV Bharat / state

60 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म और अमानवीय हत्या के मामले में 16 साल का नाबालिग दोषी करार, सजा पर 7 नवंबर को सुनवाई

कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट दोषी की सजा की अवधि पर 7 नवंबर को फैसला सुनाएगा.

60 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
60 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मानसिक रूप से अस्वस्थ 60 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी निर्मम हत्या के आरोपी 16 साल के किशोर को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता और अपराध की क्रूरता को देखते हुए आरोपी को बालिग मानते हुए ये फैसला सुनाया.

कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट दोषी की सजा की अवधि पर 7 नवंबर को फैसला सुनाएगा.

घटना 2017 की है, जिसमें फुटपाथ पर जीवनयापन कर रही 60 वर्षीय एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को आरोपी ने अपनी बर्बरता का शिकार बनाया था. मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी ने न केवल महिला के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि लोहे की रॉड से उस पर अमानवीय हमला किया.

क्या है पूरा मामला: मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रॉड से महिला के आंतरिक और बाहरी अंगों पर गंभीर चोटें आई थीं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. वारदात के समय आरोपी की उम्र 16 साल, 11 महीने और 22 दिन थी. पहले ये मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आया. किशोर न्याय बोर्ड ने अपराध की क्रूरता, आरोपी की मानसिक स्थिति और अपराध करने की समझ को देखते हुए आरोपी के खिलाफ बालिग की तरह मुकदमा चलाने का आदेश दिया.

60 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार: किशोर न्याय बोर्ड के इस फैसले को रोहिणी कोर्ट ने भी बरकरार रखा. रोहिणी कोर्ट ने कहा कि आरोपी की नीयत स्पष्ट रूप से हत्या करने की थी और उसने क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दीं. कोर्ट ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में माना. अब सजा की अगली पर 7 नवंबर को सुनवाई होगी.

दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ घटनाएं: बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में अगस्त के आखिरी हफ्ते में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को बेरहमी से पीटने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया. हिरासत से भागने की कोशिश में आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया था. वहीं, आरोपी विपिन भाटी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव में 19 अगस्त को एक घर में एक महिला को दहेज के कारण मारने का आरोप लगा था. महिला के ससुराल वाले इस घटना के बाद से फरार थे. पुलिस द्वारा आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया गया. मामले को लेकर मृतका की बहन ने मोदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

60 YEAR OLD WOMAN KILLED IN DELHI
CRIMES AGAINST WOMEN IN DELHI NCR
YOUTH CONVICTED OF MISBEHAVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.