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दुर्ग में 5 साल की बच्ची से दुराचार की आशंका, हिरासत में आरोपी

दुर्ग : छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. महिलाओं और बेटियों के खिलाफ भी अपराध की घटनाएं बढ़ रही है. शनिवार को दुर्ग के पुरानी भिलाई में एक 5 साल की बच्ची से अनाचार की कोशिश हुई है. इस केस में पुलिस की जांच जारी है . लोगों की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता से आरोपी को पकड़ लिया गया है. अभी उसे हिरासत में लिया गया है. जांच के बाद पुलिस अगला कदम उठाएगी.

जानकारी के मुताबिक पड़ोसी पर अनाचार का शक जताया जा रहा है. पड़ोस में रहने वाला एक नशेड़ी युवक बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया था. जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान बच्ची एनएसपीसीएफ ग्राउंड के पास झाड़ियों में गंभीर हालत में मिली. दरिंदगी की इंतहा यह थी कि मासूम के हाथ-पैर बंधे हुए थे. घटना की सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई थाना पुलिस और छावनी सीएसपी प्रशांत सिंह पैकरा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

दुर्ग पुलिस की जांच जारी (ETV BHARAT)

एक बच्ची के साथ एक शख्स ने दुष्कर्म का प्रयास किया गया है. आरोपी को हिरासत में लिया गया है. बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है. आगे की जांच जारी है- प्रशांत सिंह पैकरा,सीएसपी, छावनी

पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया है. बच्ची को पुलिस सुरक्षा में डॉक्टरी जांच के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 65(2), 296, 115(2), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है. इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई है. गुस्साई भीड़ आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.