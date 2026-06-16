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बलरामपुर में भाई को बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म, गिरफ्त में आरोपी

जंगल में रास्ता रोककर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया, एक नाबालिग सहित तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

Balrampur Police investigation
बलरामपुर पुलिस की जांच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 5:18 PM IST

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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवती के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

भाई को बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म

वाड्रफनगर एसडीओपी रामवतार ध्रुव ने बताया कि 14 जून को पीड़िता अपने रिश्तेदार के साथ वाड्रफनगर आई और ग्राम कोटराही के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में एक नाले के पास एक मोटर साइकिल में दो व्यक्ति रास्ते में मिले. पुलिस अधिकारी ने बताया कि रिश्तेदार को दोनों आरोपियों ने एक पेड़ पर बांध दिया और अपने एक अन्य साथी को बुलाकर उनके साथ बारी बारी से तीनों ने बलात्कार कर वारदात को अंजाम दिया.

बलरामपुर में युवती से दरिंदगी (ETV BHARAT)

आरोपियों को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा

बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र में आरोपियों ने पहले युवती के भाई को बंधक बनाया और फिर वारदात को अंजाम देकर फरार होने की कोशिश की. हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

तीन आरोपियों में एक नाबालिग

एसडीओपी ने बताया कि यह महिला से संबंधित अति संवेदनशील मामला है. तीन आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

बलरामपुर की इस घटना ने जिले में एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर चिंता पैदा कर दी है. लोगों का कहना है कि बलरामपुर जिले में महिलाएं और बेटियां महफूज नहीं है.

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बलरामपुर क्राइम न्यूज
छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा
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