बच्चों की सुरक्षा पर सवाल: राजस्थान में घटे बाल अपराध, यौन शोषण और ऑनलाइन खतरे अब भी बड़ी चुनौती
संयुक्त राष्ट्र ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार की रोकथाम और उससे उबरने को विश्व दिवस घोषित किया है. जसवंत सोलंकी की रिपोर्ट.
Published : November 18, 2026 at 7:29 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 10:03 AM IST
जयपुर : बच्चों की सुरक्षा का सवाल सिर्फ घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं रह गया है. मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और बंद डिजिटल ग्रुप भी बच्चों के शोषण का जरिया बन रहे हैं. राजस्थान में बच्चों के खिलाफ दर्ज कुल अपराधों के आंकड़ों में 2024 के दौरान कमी जरूर आई, लेकिन यौन शोषण और ऑनलाइन अपराधों से जुड़ी चुनौतियां अब भी गंभीर हैं. दूसरी ओर अदालतों में लंबित मामलों और पीड़ित बच्चों के पुनर्वास का सवाल भी उतना ही अहम है. हर साल 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम तथा पीड़ितों के उपचार के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2022 में प्रस्ताव पारित कर इस दिवस की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और हिंसा से बचाने के साथ पीड़ितों के शारीरिक और मानसिक उपचार पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करना है.
आंकड़ों में कमी, लेकिन खतरा बरकरार: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में बच्चों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 2021 में 7,653 थी. 2022 में यह बढ़कर 9,370 और 2023 में 10,577 तक पहुंच गई. हालांकि 2024 में ऐसे मामलों की संख्या घटकर 8,992 रह गई. एक साल में करीब 15 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जो राहत का संकेत है, लेकिन इसे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता. देशभर में भी 2024 के दौरान बच्चों के खिलाफ 1,87,702 मामले दर्ज हुए, जो 2023 के 1,77,335 मामलों से करीब 5.9 फीसदी अधिक थे. इनमें 69,191 मामले POCSO एक्ट के तहत दर्ज किए गए. देश में बच्चों के खिलाफ दर्ज कुल अपराधों में यौन अपराधों की हिस्सेदारी करीब 37 फीसदी रही. राजस्थान में NCRB के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, POCSO एक्ट की गंभीर धारा 4 और 6 के तहत 1,612 मामले दर्ज हुए.
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ऑनलाइन दुनिया में शोषण का नया नेटवर्क : बच्चों के यौन शोषण का खतरा अब केवल प्रत्यक्ष संपर्क तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया पर दोस्ती, निजी चैट, फर्जी पहचान, ऑनलाइन गेमिंग और बंद डिजिटल ग्रुप के जरिए बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है. कई बार शोषण करने वाले लोग बच्चे के भरोसे का फायदा उठाते हैं. निजी तस्वीरों या वीडियो के जरिए उसे डराने, ब्लैकमेल अथवा लगातार दबाव में रखने की कोशिश करते हैं. राजस्थान पुलिस की सितंबर 2026 में सामने आई कार्रवाई इस खतरे की गंभीरता दिखाती है. पुलिस ने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,326 मोबाइल नंबर, करीब 7,800 यूआरएल और सोशल मीडिया प्रोफाइल तथा 100 से अधिक डिजिटल डिवाइस ब्लॉक करवाए. पुलिस को इस तरह की गतिविधियों से जुड़े करीब 25 हजार इनपुट मिले थे.
इन जिलों में मामले दर्ज: राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) की टिपलाइन से मिली सूचनाओं और डिजिटल ट्रेल के विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई की गई. चूरू, नागौर, अलवर, खैरथल-तिजारा, सीकर, हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ में इस सिलसिले में मामले दर्ज किए गए. पुलिस के मुताबिक कुछ नेटवर्क टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर निजी या पेड ग्रुप बनाकर सामग्री साझा कर रहे थे. कई मामलों में फर्जी पहचान और क्लाउड स्टोरेज के लिंक का इस्तेमाल भी सामने आया.
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अदालतों में सुनवाई और न्याय की चुनौती : अपराध दर्ज होने के बाद पीड़ित बच्चे को न्याय दिलाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है. POCSO मामलों की सुनवाई में देरी का असर बच्चे और परिवार पर पड़ता है. लंबी कानूनी प्रक्रिया कई बार पीड़ित के मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. ऐसे में समयबद्ध जांच, संवेदनशील पूछताछ, गवाही के दौरान सुरक्षित माहौल और काउंसलिंग की व्यवस्था बेहद जरूरी है. लोकसभा में मार्च 2026 में दिए जवाब के अनुसार, 31 जनवरी 2026 तक राजस्थान में 45 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही थीं. इनमें 30 विशेष POCSO अदालतें थीं. ये अदालतें दुष्कर्म और POCSO एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई हैं, हालांकि अदालतों की संख्या के साथ यह देखना भी जरूरी है कि मामलों का निस्तारण कितनी तेजी से हो रहा है. पीड़ित बच्चों को समय पर न्याय मिल पा रहा है या नहीं.
हर दिन बच्चों की सुरक्षा पर काम जरूरी : चाइल्ड राइट्स के क्षेत्र में काम कर रहे विवेक शर्मा का कहना है, बाल यौन शोषण और हिंसा के खिलाफ जागरूकता किसी एक दिवस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. हर दर्ज मामले के पीछे एक बच्चे का जीवन और परिवार की पीड़ा जुड़ी होती है. बच्चों की सुरक्षा को नियमित सामाजिक अभियान बनाना होगा. विवेक का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की बढ़ती मौजूदगी ने खतरे के नए रास्ते खोल दिए हैं. अनजान लोगों से ऑनलाइन संपर्क, निजी जानकारी साझा करना और दबाव में तस्वीरें या वीडियो भेजना जोखिम पैदा कर सकता है. बच्चों को इन खतरों की जानकारी देने के साथ उन्हें भरोसा दिलाना भी जरूरी है कि किसी परेशानी में वे खुलकर अपनी बात कह सकते हैं.
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रोकथाम में परिवार और स्कूल की अहम भूमिका : विवेक शर्मा का मानना है, बच्चों को उम्र के अनुरूप अपनी सुरक्षा, निजी सीमाओं और अनुचित व्यवहार की पहचान के बारे में समझाना जरूरी है. इस दिशा में परिवार और स्कूल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें, लेकिन निगरानी के साथ संवाद और विश्वास का रिश्ता भी बनाए रखें. स्कूलों में सुरक्षित शिकायत व्यवस्था, शिक्षकों का प्रशिक्षण और नियमित जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए. किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की आशंका सामने आए तो उसकी बात संवेदनशीलता से सुनना और उसे दोषी ठहराने से बचना चाहिए. ऑनलाइन शोषण से जुड़ी सामग्री को साझा करने के बजाय पुलिस या साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट करना भी जरूरी है.
राजस्थान के आंकड़े दे रहे मिलीजुली तस्वीर : विवेक शर्मा का मानना है, राजस्थान में बच्चों के खिलाफ कुल दर्ज अपराधों में आई कमी सकारात्मक संकेत है, लेकिन इससे चुनौती समाप्त होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. POCSO की गंभीर धाराओं के मामले और ऑनलाइन शोषण से जुड़े नेटवर्क चिंता का विषय हैं. बदलती तकनीक के साथ अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए रोकथाम की रणनीति को भी लगातार प्रभावी बनाना होगा. उनके अनुसार केवल अपराध दर्ज करना या कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है. यह भी जरूरी है कि पीड़ित बच्चे को समय पर न्याय मिले, उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा मिले. बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना ही आंकड़ों में सुधार को वास्तविक बदलाव में बदल सकता है.
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