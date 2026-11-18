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बच्चों की सुरक्षा पर सवाल: राजस्थान में घटे बाल अपराध, यौन शोषण और ऑनलाइन खतरे अब भी बड़ी चुनौती

बच्चों की सुरक्षा की राह में कई चुनौतियां. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर : बच्चों की सुरक्षा का सवाल सिर्फ घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं रह गया है. मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और बंद डिजिटल ग्रुप भी बच्चों के शोषण का जरिया बन रहे हैं. राजस्थान में बच्चों के खिलाफ दर्ज कुल अपराधों के आंकड़ों में 2024 के दौरान कमी जरूर आई, लेकिन यौन शोषण और ऑनलाइन अपराधों से जुड़ी चुनौतियां अब भी गंभीर हैं. दूसरी ओर अदालतों में लंबित मामलों और पीड़ित बच्चों के पुनर्वास का सवाल भी उतना ही अहम है. हर साल 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम तथा पीड़ितों के उपचार के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2022 में प्रस्ताव पारित कर इस दिवस की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और हिंसा से बचाने के साथ पीड़ितों के शारीरिक और मानसिक उपचार पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करना है.