Kota Crime : बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, बनाया अश्लील वीडियो, शराब की बोतल से काटी गर्दन
मामला 28 अप्रैल का बताया जा रहा है. रविवार को इस मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. यहां जानिए पूरा घटनाक्रम...
Published : May 3, 2026 at 4:14 PM IST
कोटा: शहर में महिला के साथ उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. विरोध करने पर महिला की गर्दन पर शराब की बोतल से वार कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपी शराब के नशे में थे. महिला ने प्रकरण शहर के थाने में दर्ज करवाया है. मामला 28 अप्रैल का बताया जा रहा है. रविवार को इस मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है.
पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम चौहान ने बताया कि मामले में नाबालिक को निरुद्ध कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपी की पड़ताल की जा रही है. इस मामले में जांच की जा रही है कि बॉयफ्रेंड की पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका है? यह पूरा घटनाक्रम 28 अप्रैल को हुआ था. इसमें बूंदी निवासी 30 वर्षीय महिला अपने बॉयफ्रेंड मुकुल उर्फ धर्मेश से मिलने के लिए कोटा पहुंची थी. धर्मेश से उसने रूम उपलब्ध कराने की बात कही थी. मुकुल उर्फ धर्मेश के व्यस्त होने के चलते उसने अपने दो दोस्तों को रूम दिखाने को कह दिया.
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दोनों दोस्तों में से एक नाबालिग और दूसरा बालिग झालावाड़ के अकलेरा निवासी विनोद था. यह दोनों महिला को लेकर एक अन्य लड़के के रूम पर गए. यहां पर महिला के साथ दोनों ने शराब पी. इसके बाद उन्होंने संबंध बनाने की कोशिश की, जिसका महिला ने विरोध किया. इसपर उन्होंने शराब की बोतल तोड़कर महिला की गर्दन पर वार कर दिया. इसके बाद उन्होंने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. साथ ही उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया.
ऐसे हुआ मामले का खुलासा : डॉ. पूनम चौहान का कहना है कि महिला को लेकर यह लोग वापस नयापुरा छोड़ने आ रहे थे. इस दौरान इनमें वापस झगड़ा हुआ. महिला के शोर मचाने पर कुछ राहगीरों ने इन लड़कों को रोक लिया. इस दौरान नाबालिग और विनोद मौके से भाग गए, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. इसके बाद तत्काल महिला को एमबीएस अस्पताल लेकर गए और उपचार कराया गया. उसके गले पर टांके आए हैं. महिला के अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसने मुकदमा दर्ज करवाया है.