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Kota Crime : बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, बनाया अश्लील वीडियो, शराब की बोतल से काटी गर्दन

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोटा शहर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर में महिला के साथ उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. विरोध करने पर महिला की गर्दन पर शराब की बोतल से वार कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपी शराब के नशे में थे. महिला ने प्रकरण शहर के थाने में दर्ज करवाया है. मामला 28 अप्रैल का बताया जा रहा है. रविवार को इस मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम चौहान ने बताया कि मामले में नाबालिक को निरुद्ध कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपी की पड़ताल की जा रही है. इस मामले में जांच की जा रही है कि बॉयफ्रेंड की पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका है? यह पूरा घटनाक्रम 28 अप्रैल को हुआ था. इसमें बूंदी निवासी 30 वर्षीय महिला अपने बॉयफ्रेंड मुकुल उर्फ धर्मेश से मिलने के लिए कोटा पहुंची थी. धर्मेश से उसने रूम उपलब्ध कराने की बात कही थी. मुकुल उर्फ धर्मेश के व्यस्त होने के चलते उसने अपने दो दोस्तों को रूम दिखाने को कह दिया. पढ़ें. अलवर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, फोन में मिले नाबालिग के अश्लील वीडियो व फोटो, SIT गठित