ETV Bharat / state

देवभूमि हिमाचल में तीन साल में 1011 रेप, 248 मर्डर, कुल 203 लोगों ने की आत्महत्या

देवभूमि हिमाचल में तीन साल में 1011 रेप, 248 मर्डर ( PIC CREDIT: IANS )

शिमला: देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश में तीन साल में दुष्कर्म के 1011 मामले दर्ज किए गए हैं. अपराध के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार राज्य में तीन साल की अवधि में 31 अक्टूबर तक 1011 महिलाओं से दुष्कर्म हुआ. इनमें से 818 मामलों में जांच के बाद उन्हें न्यायालय में भेजा गया है. दुष्कर्म के कुल 29 मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई है. साथ ही 102 मामलों में आरोपी बरी हो गए हैं. इसके अलावा राज्य में मर्डर के 248 मामले दर्ज किए गए हैं. हत्या के कुल 2 मामलों में सजा हुई है. तीन साल की अवधि में हिमाचल प्रदेश में 203 लोगों ने मौत को गले लगा लिया. आत्महत्या का ये आंकड़ा बताता है कि राज्य में हर साल 68 लोग आत्महत्या कर रहे हैं. अपराध के मामलों से जुड़ी ये जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान सामने आई है.