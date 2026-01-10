ETV Bharat / state

गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड: आरोपियों को रिमांड पर लेकर दोहराया गया क्राइम सीन, मिले अहम सबूत

लक्सर: कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड में जेल गए आरोपियों को रिमांड पर लेकर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछताछ की. पूछताछ के दौरान पुलिस दोनों आरोपियों को क्राइम सीन पर भी लेकर गई. जहां कई अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है. टीम दोनों आरोपियों को घटना के बाद छुपने या भागने वाली जगह पर ले गई थी. ताकि, घटना के बारे में तह तक जानकारी मिल सके.

24 दिसंबर को विनय त्यागी को मारी गई थी गोली: बता दें कि बीते 24 दिसंबर को न्यायालय में पेशी पर ले जाते समय रुड़की जेल में बंद कुख्यात विनय त्यागी की लक्सर में ओवरब्रिज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी. तीन गोली लगने पर विनय त्यागी को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था. जहां तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई थी.

मामले में पुलिस ने दोनों हमलावरों सन्नी उर्फ शेरा और अजय निवासीगण काशीपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दोनों आरोपियों के रिमांड के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. कोर्ट से आठ घंटों का रिमांड मंजूर किया गया. जिस पर शुक्रवार यानी 10 जनवरी को एसआईटी प्रभारी शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रिमांड लेने के बाद उनसे पूछताछ की.