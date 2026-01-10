गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड: आरोपियों को रिमांड पर लेकर दोहराया गया क्राइम सीन, मिले अहम सबूत
गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया, घटनास्थल ले जाकर दोहराया क्राइम सीन, कई सबूत पुलिस के हाथ लगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 10, 2026 at 10:55 PM IST
लक्सर: कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड में जेल गए आरोपियों को रिमांड पर लेकर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछताछ की. पूछताछ के दौरान पुलिस दोनों आरोपियों को क्राइम सीन पर भी लेकर गई. जहां कई अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है. टीम दोनों आरोपियों को घटना के बाद छुपने या भागने वाली जगह पर ले गई थी. ताकि, घटना के बारे में तह तक जानकारी मिल सके.
24 दिसंबर को विनय त्यागी को मारी गई थी गोली: बता दें कि बीते 24 दिसंबर को न्यायालय में पेशी पर ले जाते समय रुड़की जेल में बंद कुख्यात विनय त्यागी की लक्सर में ओवरब्रिज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी. तीन गोली लगने पर विनय त्यागी को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था. जहां तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई थी.
मामले में पुलिस ने दोनों हमलावरों सन्नी उर्फ शेरा और अजय निवासीगण काशीपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दोनों आरोपियों के रिमांड के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. कोर्ट से आठ घंटों का रिमांड मंजूर किया गया. जिस पर शुक्रवार यानी 10 जनवरी को एसआईटी प्रभारी शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रिमांड लेने के बाद उनसे पूछताछ की.
दोहराया गया क्राइम सीन: पूछताछ के दौरान आरोपियों ने विनय त्यागी हत्याकांड के संबंध में कई अहम जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को घटनास्थल और उनके भागने व छिपने के स्थानों पर भी लेकर गई. जहां क्राइम सीन को दोहराया. टीम ने इस दौरान सबूतों की भी तलाश की. जिस पिस्तौल से हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी को गोली मारी गई, वो पिस्तौल काम के दौरान सनी उर्फ शेरा को विनय त्यागी ने ही दी थी. जिसमें दो पिस्तौल थी, एक को पुलिस ने बरामद कर लिया है.
दूसरे पिस्तौल की तलाश जारी है. पैसों के लेनदेन को लेकर विनय त्यागी और शेरा में काफी गाली गलौज हुई थी. जिसको लेकर शेरा ने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए विनय त्यागी को जान से मारने का प्रोग्राम अजय के साथ मिलकर बनाया था. पूछताछ के बाद रिमांड की अवधि पूरी होने पर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद दोबारा जेल भेज दिया गया.
"विनय त्यागी की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की गई है. हत्याकांड के संबंध में कई जानकारी मिली हैं."- शिशुपाल सिंह नेगी, एसआईटी प्रभारी/सीओ सदर हरिद्वार
