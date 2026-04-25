IRS अफसर की बेटी के मर्डर केस में पुलिस ने किया क्राइम सीन रीक्रिएट, हुए कई अहम खुलासे
आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज आरोपी को मृतका के घर लेकर जाकर क्राइम सीन का रीक्रिएशन कराया.
Published : April 25, 2026 at 6:40 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच को और तेज करते हुए आज आरोपी राहुल मीणा को मृतिका के घर लेकर जाकर पूरे क्राइम सीन का रीक्रिएशन कराया. इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मौके पर मौजूद रही, ताकि हर एंगल से साक्ष्य जुटाए जा सकें. रीक्रिएशन के दौरान पुलिस ने आरोपी से उस रात की हर गतिविधि दोबारा करवाई.
आरोपी ने बताया कि वह किस तरह घर में घुसा, कैसे उसने मुख्य गेट खोला और सीधे लड़की के कमरे और स्टडी रूम तक पहुंचा. पुलिस ने मौके पर उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से देखा और रिकॉर्ड किया, ताकि घटनाक्रम की सटीक टाइमलाइन तैयार की जा सके. आरोपी ने यह भी बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर के किन-किन हिस्सों में गया. उसने नीचे के कमरे तक जाने और फिर अलग-अलग जगहों पर क्या किया, यह सब मौके पर दोहराया. पुलिस ने उससे उन सभी जगहों की पहचान करवाई जहां हत्या की गई और लूटपाट हुई.
सबूतों से मजबूत हो रहा केस
जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं, जो इस केस को और मजबूत बना रहे हैं. घर में खून के निशान मिलने के साथ-साथ मृतका के खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं. चार्जर की केबल, जिससे गला घोंटकर हत्या की गई, और टेबल लैंप, जिससे सिर पर वार किया गया, वो भी पुलिस के हाथ लगे हैं. आरोपी की निशानदेही पर वारदात से जुड़े मोबाइल फोन बरामद किए गए, जो मृतका के थे.
तकरीबन पांच घंटे तक चली क्राइम सीन का रीक्रिएशन के बाद पुलिस अहम सुराग जुटाने के बाद कैलाश हिल्स इलाके से आरोपी के साथ बाहर निकल गई. इस दौरान पुलिस ने कई अहम सुराग जुटाए हैं. वहीं पुलिस ने आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने के बाद वह किस-किस से बात किया है. उसका डाटा निकालने में लगी है. क्योंकि पुलिस को चार दिन की कस्टडी मिली हुई है. आरोपी की कस्टडी कल यानी 26 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद 27 अप्रैल को फिर आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. उससे पहले पुलिस सभी जरूरी सबूत को जुटाने में लगी है.
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