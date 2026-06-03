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लव अफेयर में ले ली दोस्त की जान, पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, महासमुंद की क्राइम स्टोरी

महासमुंद में एक शख्स की हत्या लव अफेयर में हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Mahasamund Crime News
महासमुंद क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 10:27 PM IST

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महासमुंद: प्रेम प्रसंग में हत्या और आरोपी सलाखों के पीछे. महासमुंद में महज 48 घंटे के अंदर एक मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा दिया. पूरी घटना भंवरपुर चौकी के झालउड़ेला गांव की है. यहां 30 साल के मोंगरे भोई का शव 1 जून को बाड़ी के पास पड़ा हुआ मिला. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने वारदात की जांच शुरू कर दी.प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मृत्यु को हत्यात्मक बताया. उसके बाद पुलिस को मर्डर की बात पता चली.

फोन कॉल से खुला मर्डर का राज

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक की अंतिम बार फोन पर बातचीत गांव के ही वेद प्रकाश पटेल से हुई थी. पूछताछ में यह भी सामने आया कि वेद प्रकाश ने ही मोंगरे भोई को अपने घर बुलाया था. जब पुलिस उसकी तलाश में पहुंची तो वह घर से फरार मिला, जिससे उस पर संदेह और गहरा गया.पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी वेद प्रकाश पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

आरोपी ने प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि एक युवती को लेकर उसके और मृतक के बीच विवाद था. त्रिकोणीय प्रेम संबंध के कारण वह मोंगरे भोई से रंजिश रखने लगा था और उसे रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था.आरोपी ने मौका पाकर मोंगरे भोई पर जानलेवा हमला किया और सिर तथा गर्दन में गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद उसने मृतक का मोबाइल, लोअर और चप्पल अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.

महासमुंद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, लोअर, चप्पल तथा आरोपी का मोबाइल और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं. मामले में सबूत मिलने के बाद आरोपी वेद प्रकाश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

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