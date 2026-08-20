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राजस्थान में 6.03 फीसदी बढ़ा अपराध का ग्राफ, दुष्कर्म-हत्या के अपराध बढ़े, चोरी-डकैती में आई कमी

जयपुर: राजस्थान में इस साल जून के मुकाबले जुलाई में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आकंड़े बताते हैं कि प्रदेश में जून की तुलना में जुलाई में अपराध के आंकड़ों में 6.03 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस साल जुलाई में कुल 17,893 मुकदमे दर्ज हुए हैं. जबकि जून में प्रदेश में दर्ज मुकदमों की संख्या 16,876 थी.

महिला सुरक्षा के तमाम दावों के बीच प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जो चिंता का कारण है. जून में दुष्कर्म के दर्ज मुकदमों की संख्या 343 थी. जबकि जुलाई में यह आंकड़ा बढ़कर 385 हो गया है. इसके अलावा हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. हालांकि, प्रदेश में डकैती और चोरी की घटनाओं में मामूली कमी भी देखने को मिली है.

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हत्या के प्रयास के मामले भी बढ़े: पुलिस मुख्यालय के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में बालिगों से दुष्कर्म के मामलों में 12.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जून में दुष्कर्म के 343 मामले दर्ज हुए थे. जबकि जुलाई में दुष्कर्म के दर्ज मामलों की संख्या 385 हो गई है. इसके साथ ही नकबजनी के मामलों में 11.44 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. नकबजनी के जून में 472 मुकदमे दर्ज हुए थे. जबकि जुलाई में इस तरह के 526 मुकदमे दर्ज हुए हैं. वहीं, हत्या के मामलों में 7.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. जून में हत्या के 134 मुकदमों की तुलना में जुलाई में 144 मामले सामने आए हैं. इसी प्रकार हत्या के प्रयास के अपराध का आंकड़ा भी 6.18 फीसदी बढ़ा है. जून में हत्या के प्रयास के 194 मुकदमे दर्ज हुए. वहीं, जुलाई में यह आंकड़ा बढ़कर 206 हो गया.