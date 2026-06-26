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रुद्रपुर में किशोर की गोली मारकर हत्या, मामूली विवाद बनी मौत की वजह, अस्पताल में परिजनों का हंगामा

रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप निवासी 17 वर्षीय विक्रांत बागी काम से टिब्बा क्षेत्र गया हुआ था, एक किशोर ने मामूली विवाद के बाद गोली मार दी

RUDRAPUR SHOOTING DEATH
किशोर की हत्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 26, 2026 at 10:42 AM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. दिनदहाड़े हुए एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. 17 वर्षीय किशोर की गोली मार दी गई. गंभीर रूप से घायल किशोर ने इलाज के दौरान हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में दम तोड़ दिया.

किशोर की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

कहासुनी खूनी लड़ाई में बदली: उधम सिंह नगर जिले के लालपुर चौकी क्षेत्र स्थित टिब्बा इलाके में गुरुवार शाम करीब पांच बजे दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप निवासी 17 वर्षीय विक्रांत बागी किसी काम से टिब्बा क्षेत्र गया हुआ था. इसी दौरान किच्छा के सैजनी गांव का रहने वाला एक युवक भी वहां पहुंच गया. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई.

किशोर को गोली मार दी: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर आरोपी ने तमंचा निकालकर विक्रांत पर सीधे गोली चला दी. गोली लगते ही विक्रांत गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया. दिनदहाड़े चली गोली की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए.

किशोर की इलाज के दौरान मौत: स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल विक्रांत को तत्काल जिला अस्पताल रुद्रपुर पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने उसकी हालत बेहद गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां देर रात करीब 11 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

गुस्साए परिजनों का अस्पताल में हंगामा: विक्रांत की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया.

पुलिस कर रही है जांच: फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने में जुटी हुई है. साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि ट्रांजिट कैंप निवासी विक्रांत आखिर टिब्बा क्षेत्र किस उद्देश्य से गया था और विवाद की वास्तविक वजह क्या थी.

सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि-

आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा.
-भूपेंद्र सिंह धोनी, सीओ-

इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.
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