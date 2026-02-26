ETV Bharat / state

लक्सर में युवक ने घर ले जाकर किया दुष्कर्म, आहत होकर किशोरी ने उठाया खौफनाक कदम

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म कर लिया. इस घटना से आहत होकर किशोरी ने जहरीला पदार्थ गटक लिया. जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. पूछताछ करने पर किशोरी ने परिजनों को युवक की करतूत के बारे में जानकारी दी. जिस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरसअल, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 13 साल की बेटी स्कूल में पढ़ती है, जो कक्षा आठ की छात्रा है. गांव का ही रहने वाला एक युवक पिछले काफी समय से स्कूल आने जाने के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ कर उसे परेशान करता चला आ रहा है.

डर के कारण किशोरी ने परिजनों को इस बाबत कुछ नहीं बताया. आरोप है कि बीती 24 फरवरी को युवक ने किशोरी को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. ऐसे में घटना से क्षुब्ध होकर किशोरी ने घर पहुंच कर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया. जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई.

इसके बाद किशोरी को डॉक्टर के पास ले जाया गया. पूछताछ करने पर किशोरी ने उन्हें घटना की जानकारी दी. जिस पर वो सुल्तानपुर पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद वो कोतवाली पहुंचे, जहां उनका मुकदमा दर्ज हुआ.