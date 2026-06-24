घर के बाहर बैठकर गाली-गलौज का विरोध करना पड़ा भारी, मारपीट में युवक की हालत नाजुक
रुद्रपुर में महिला ने गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने की अभद्रता, महिला के परिजनों से की मारपीट, एक युवक गंभीर घायल, मुकदमा दर्ज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 24, 2026 at 10:36 PM IST
रुद्रपुर: भूतबंगला क्षेत्र में घर के बाहर बैठकर गाली-गलौज करने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया. आरोप है कि कुछ युवकों और उनके परिजनों ने विरोध करने पर एक ही परिवार के कई लोगों के साथ लाठी-डंडों मारपीट कर दी. जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
महिला ने लगाए गंभीर आरोप: दरअसल, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित भूतबंगला निवासी एक महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी है. जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले के रहने वाले अरबाज, राज उर्फ गटुआ पुत्रगण मोहम्मद दीन और रिहान पुत्र जाकिर आए दिन उनके घर के बाहर बैठकर शोर-शराबा, गाली-गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं.
उन्होंने बताया कि कई बार समझाने के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया. तहरीर के मुताबिक, बीती 22 जून को शाम करीब साढ़े 7 बजे ये लोग फिर से उनके घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे और आपस में गाली-गलौज व हंगामा कर रहे थे. उस समय घर में उनकी बेटी भी मौजूद थी.
महिला और उसकी बेटी के साथ किया अभद्र व्यवहार: जब महिला ने बाहर निकलकर उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो आरोपियों ने उनके साथ और उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी. महिला के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने अपने देवर मेहबूब अली को बुलाया और मामले को शांत कराने का प्रयास किया.
मेहबूब ने आरोपियों को समझाने और उनके परिजनों से शिकायत करने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी अभद्रता की. जब मेहबूब आरोपियों के माता-पिता से शिकायत करने पहुंचा, तो वहां मौजूद मोहम्मद दीन, सरताज, बाहेनूर और बाबू ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे धमकाना शुरू कर दिया.
मेहबूब अली पर टूट पड़ा परिवार: आरोप है कि कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और अरबाज, राज उर्फ गटुआ, उनके पिता मोहम्मद दीन समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर मेहबूब अली के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया.
मेहबूब को बचाए आए नावेद और अय्यूब की पिटाई: शोर-शराबा सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. इसी दौरान महिला ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों नावेद और चाचा अय्यूब को बुलाया. जब दोनों मेहबूब को बचाने पहुंचे, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी. मारपीट में नावेद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई.
नावेद की हालत चिंताजनक: इसके बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि नावेद की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.
"पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- प्रकाश सिंह दानू, रुद्रपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक
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