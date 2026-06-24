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घर के बाहर बैठकर गाली-गलौज का विरोध करना पड़ा भारी, मारपीट में युवक की हालत नाजुक

रुद्रपुर: भूतबंगला क्षेत्र में घर के बाहर बैठकर गाली-गलौज करने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया. आरोप है कि कुछ युवकों और उनके परिजनों ने विरोध करने पर एक ही परिवार के कई लोगों के साथ लाठी-डंडों मारपीट कर दी. जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला ने लगाए गंभीर आरोप: दरअसल, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित भूतबंगला निवासी एक महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी है. जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले के रहने वाले अरबाज, राज उर्फ गटुआ पुत्रगण मोहम्मद दीन और रिहान पुत्र जाकिर आए दिन उनके घर के बाहर बैठकर शोर-शराबा, गाली-गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं.

उन्होंने बताया कि कई बार समझाने के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया. तहरीर के मुताबिक, बीती 22 जून को शाम करीब साढ़े 7 बजे ये लोग फिर से उनके घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे और आपस में गाली-गलौज व हंगामा कर रहे थे. उस समय घर में उनकी बेटी भी मौजूद थी.

महिला और उसकी बेटी के साथ किया अभद्र व्यवहार: जब महिला ने बाहर निकलकर उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो आरोपियों ने उनके साथ और उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी. महिला के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने अपने देवर मेहबूब अली को बुलाया और मामले को शांत कराने का प्रयास किया.

मेहबूब ने आरोपियों को समझाने और उनके परिजनों से शिकायत करने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी अभद्रता की. जब मेहबूब आरोपियों के माता-पिता से शिकायत करने पहुंचा, तो वहां मौजूद मोहम्मद दीन, सरताज, बाहेनूर और बाबू ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे धमकाना शुरू कर दिया.