हरिद्वार के सिडकुल इलाके में युवक की संदिग्ध मौत, कनखल में बुजुर्ग का सड़ा गला शव बरामद
हरिद्वार के रावली महदूद गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उधर, कनखल में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2025 at 9:29 PM IST
हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित रावली महदूद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. प्राथमिक जांच में शरीर पर किसी भी तरह की चोट का निशान नहीं मिला है. इसलिए प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का लग रहा है. इसके अलावा कनखल थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग का कमरे के अंदर सड़ा गला शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची कनखल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के शादाबपुर गांव निलासी उमेश कुमार पुत्र जयप्रकाश (उम्र 22 वर्ष) अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार के रावली महदूद में किराए के कमरे पर रहता था. उमेश गुरुवार सुबह अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया. कुछ देर ससुराल में बिताने के बाद वो पत्नी को सास के कमरे पर छोड़कर अपने कमरे पर आ गया. जिसके बाद वो सो गया.
कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी भी घर लौटी और दरवाजा खटखटाया. दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा न खुलने पर मकान मालिक को बुलाया गया. आवाज सुनकर अन्य पड़ोसी भी वहां पहुंच गए. पड़ोसियों की मदद से कुंडी खोली गई, जहां उमेश बेहोशी की हालत में पड़ा मिला. उसे एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
"सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लिया. युवक की बॉडी पर चोट का कोई निशान नहीं है. फिर भी युवक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक मौत का कारण लग रहा है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा. मामले की गहनता से जांच की जा रही है."-नितेश शर्मा, सिडकुल थाना प्रभारी
कनखल क्षेत्र में बुजुर्ग का सड़ा गला शव बरामद: वहीं, कनखल थाना क्षेत्र के सर्वप्रिय विहार कॉलोनी स्थित एक मकान में 59 वर्षीय बुजुर्ग का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान जसवीर सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से दिल्ली के गांधी नगर का रहने वाला था. पिछले दो सालों से कनखल के सर्वप्रिय विहार में किराए के मकान में किराए पर रह रहा था.
गुरुवार शाम को स्थानीय लोगों ने अजीब से दुर्गंध महसूस की तो पुलिस को बुलाया गया. घर का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर बुजुर्ग का सड़ा गला शव बरामद हुआ. जानकारी जुटाने पर पता चला कि बुजुर्ग शराब का सेवन करता था और अत्यधिक शराब पीने से उसकी मौत हुई होगी.
"बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है. मृतक के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है."- मनोहर सिंह रावत, कनखल थाना प्रभारी
ये भी पढ़ें-