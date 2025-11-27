ETV Bharat / state

हरिद्वार के सिडकुल इलाके में युवक की संदिग्ध मौत, कनखल में बुजुर्ग का सड़ा गला शव बरामद

हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित रावली महदूद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. प्राथमिक जांच में शरीर पर किसी भी तरह की चोट का निशान नहीं मिला है. इसलिए प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का लग रहा है. इसके अलावा कनखल थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग का कमरे के अंदर सड़ा गला शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची कनखल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के शादाबपुर गांव निलासी उमेश कुमार पुत्र जयप्रकाश (उम्र 22 वर्ष) अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार के रावली महदूद में किराए के कमरे पर रहता था. उमेश गुरुवार सुबह अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया. कुछ देर ससुराल में बिताने के बाद वो पत्नी को सास के कमरे पर छोड़कर अपने कमरे पर आ गया. जिसके बाद वो सो गया.

कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी भी घर लौटी और दरवाजा खटखटाया. दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा न खुलने पर मकान मालिक को बुलाया गया. आवाज सुनकर अन्य पड़ोसी भी वहां पहुंच गए. पड़ोसियों की मदद से कुंडी खोली गई, जहां उमेश बेहोशी की हालत में पड़ा मिला. उसे एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.