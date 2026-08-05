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हरिद्वार जिले में खाले में मिला युवक का शव, एक साथी हिरासत में तो दूसरा फरार

लक्सर: खानपुर थाना क्षेत्र के न्यामतपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पानी से भरे खाले में मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई के लिए भेज दिया है. मामले में युवक के साथ गए दो साथियों में से एक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. जबकि, दूसरा युवक अभी फरार बताया जा रहा है.

दो युवकों के साथ गांव गया था युवक: जानकारी के मुताबिक, न्यामतपुर गांव का उदित पुत्र रणवीर सिंह (उम्र 22 वर्ष) गांव के ही दो युवकों के साथ पास में बह रहे खाले (पानी के स्रोत) की ओर गया था. कुछ देर बाद गांव के बच्चों ने सूचना दी कि उदित का शव पानी में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जिसके बाद युवक की तलाश शुरू की.

पानी से भरे खाले से बरामद हुआ शव: ग्रामीण अरुण चौधरी, पंकज चौधरी, परमेश और अशोक कुमार ने बताया कि पहले खेतों में उसकी तलाश की गई, लेकिन करीब 6 घंटे बाद उसका शव पानी से बरामद हुआ. ग्रामीण आनन-फानन में उदित को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.