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बहादराबाद के खेत में मिला युवक का शव, सिर पर चोट के निशान, आसपास शराब की बोतलें मिलीं

हरिद्वार: जिले के बहादराबाद थाना क्षेत्र में अतमलपुर बौंगला बाईपास के पास आज सोमवार सुबह खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक का लहूलुहान शव देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए. मौके पर शराब और पानी की बोतलें भी पाई गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

बहादराबाद इलाके में मिला शव: कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए. युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, इसलिए हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है.

किसानों ने खेत में शव देखा: जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह बौंगला बाईपास के पास रोजाना की तरह ग्रामीण खेतों में काम के लिए गए थे. इसी दौरान एक पौपुलर के खेत में शव पड़ा दिखाई दिया. शव को देखते ही ग्रामीणों के होश उड़ गए. धीरे धीरे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही बहादराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.