खताड़ी में फायरिंग से दहशत, जुआ खेलने से रोकने पर युवक से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

खताड़ी में फायरिंग से दहशत, जुआ खेलने से रोकने पर युवक से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी
रामनगर के खताड़ी में जुआ खेलने से रोकने पर युवक से मारपीट, दो राउंड फायरिंग करने का भी आरोप
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 28, 2026 at 3:23 PM IST
रामनगर: खताड़ी क्षेत्र में कथित फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई. एक युवक ने आरोप लगाया है कि जुआ खेलने से रोकने पर पहले उसके साथ मारपीट की गई और बाद में कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग कर दी. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, घटना बीती देर रात की है. जिसमें खताड़ी निवासी मोहम्मद फैसल ने आरोप लगाया है कि जुआ खेलने से रोकने पर उसके साथ मारपीट की गई. इस बाद में आरोपियों ने अपने साथियों को बुलाकर फायरिंग कर दी. घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है.
पीड़ित मोहम्मद फैसल के मुताबिक, वो देर रात मोती मस्जिद के पास स्थित दो पानी की टंकियों के पास मैदान में टहलने गया था. वहां उसने देखा कि एक युवक कथित रूप से जुआ खेलने की तैयारी कर रहा था.
जुआ खेलने और गाली-गलौज करने से किया मना: फैसल का कहना है कि इसी मैदान में छोटे-छोटे बच्चे खेलते हैं और स्थानीय लोग उन्हें खेलकूद का प्रशिक्षण भी देते हैं. इसी कारण उसने युवक को वहां जुआ खेलने और गाली-गलौज करने से मना किया.
पीड़ित से हाथापाई और दो राउंड फायरिंग का आरोप: फैसल का आरोप है कि टोकने पर युवक ने उसके साथ हाथापाई की, जिसमें उसकी चांदी की चेन टूट गई और उसे हाथ-पैरों में चोटें भी आईं. इसके बाद युवक ने कथित रूप से अपने कई साथियों को मौके पर बुलाया, जिन्होंने रामनगर के कोटद्वार रोड की ओर दो राउंड फायरिंग की.
हालांकि, फैसल ने बताया कि फायरिंग करने वाले अन्य युवकों की पहचान वो नहीं कर सका, लेकिन उन्हें बुलाने का आरोप उसने युवक पर लगाया है. घटना के तत्काल बाद पीड़ित ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.
पुलिस से कार्रवाई की मांग: फैसल ने पुलिस को नामजद शिकायत देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उसका कहना है कि मोहल्ले के कई लोग इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और क्षेत्र में लंबे समय से जुआ खेलने व अभद्रता की शिकायतें होती रही हैं.
अपनी जान का बताया खतरा: पीड़ित ने अपनी जान को भी खतरा बताते हुए कहा कि यदि भविष्य में उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आरोपी की होगी. उसने पुलिस से सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
क्या बोली पुलिस? वहीं, रामनगर पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. सभी पहलुओं की जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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