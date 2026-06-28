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खताड़ी में फायरिंग से दहशत, जुआ खेलने से रोकने पर युवक से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

रामनगर: खताड़ी क्षेत्र में कथित फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई. एक युवक ने आरोप लगाया है कि जुआ खेलने से रोकने पर पहले उसके साथ मारपीट की गई और बाद में कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग कर दी. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, घटना बीती देर रात की है. जिसमें खताड़ी निवासी मोहम्मद फैसल ने आरोप लगाया है कि जुआ खेलने से रोकने पर उसके साथ मारपीट की गई. इस बाद में आरोपियों ने अपने साथियों को बुलाकर फायरिंग कर दी. घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है.

पीड़ित मोहम्मद फैसल के मुताबिक, वो देर रात मोती मस्जिद के पास स्थित दो पानी की टंकियों के पास मैदान में टहलने गया था. वहां उसने देखा कि एक युवक कथित रूप से जुआ खेलने की तैयारी कर रहा था.

जुआ खेलने और गाली-गलौज करने से किया मना: फैसल का कहना है कि इसी मैदान में छोटे-छोटे बच्चे खेलते हैं और स्थानीय लोग उन्हें खेलकूद का प्रशिक्षण भी देते हैं. इसी कारण उसने युवक को वहां जुआ खेलने और गाली-गलौज करने से मना किया.

पीड़ित से हाथापाई और दो राउंड फायरिंग का आरोप: फैसल का आरोप है कि टोकने पर युवक ने उसके साथ हाथापाई की, जिसमें उसकी चांदी की चेन टूट गई और उसे हाथ-पैरों में चोटें भी आईं. इसके बाद युवक ने कथित रूप से अपने कई साथियों को मौके पर बुलाया, जिन्होंने रामनगर के कोटद्वार रोड की ओर दो राउंड फायरिंग की.