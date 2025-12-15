ETV Bharat / state

हरिद्वार में युवक को होटल में ले जाकर जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार

नशे में धुत चार आरोपियों ने सड़क पर जा रहे युवक से गाली गलौज की, फिर होटल में ले जाकर चाकुओं से हमला किया

पुलिस के शिकंजे में जानलेवा हमले का एक आरोपी (Photo courtesy - Haridwar Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 15, 2025 at 7:20 AM IST

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में बुलाकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपियों ने युवक को होटल में बुलाकर मारपीट की और चाकुओं से भी हमला किया. पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर तत्काल हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया.

युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला: इसके बाद सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया. गिरफ्तार आरोपी का नाम शिवम उर्फ शुंभु है, जो रायवाला का रहने वाला है. वहीं आरोपियों के हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल और फिर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां वह आईसीयू में भर्ती है. पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी शुभम उर्फ शुंभु निवासी बिरला फार्म, गोलकोठी चौकी गीता कुटीर, थाना रायवाला (देहरादून) का निवासी है.

युवक को होटल ले जाकर किया हमला: पीपल वाली गली, रानी गली निवासी राजेश्वरी देवी पत्नी केदार सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनका बेटा शिवा सिंह बीती 11 दिसंबर की रात करीब एक बजे दुधाधारी चौक से घर लौट रहा था. इसी दौरान होटल पर्ल के बाहर पहले से मौजूद कुनाल और उसके साथी खुशी यादव, करण व शुभम उर्फ शुंभु ने उसे रोक लिया. आरोप है कि सभी आरोपी नशे में धुत थे. नशे में धुत आरोपियों ने बहाने से उनके बेटे शिवा को होटल के अंदर बुलाया और वहां गाली गलौज की.

एम्स ऋषिकेश में भर्ती है घायल: शिवा द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद चाकू से उसकी गर्दन, बाजू समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए गए. घटना के बाद शिवा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल शिव को मेला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पीड़ित मां ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है.

एक हमलावर गिरफ्तार: नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. मुखबिर तंत्र से भी जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
