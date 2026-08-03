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देहरादून से लड़की भगाई, कर्नाटक से युवक गिरफ्तार, विकासनगर में 11 लाख की स्मैक के साथ महिला अरेस्ट

देहरादून से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी कर्नाटक से गिरफ्तार, विकासनगर में 11 लाख की स्मैक के साथ महिला चढ़ी हत्थे

Dehradun Minor Girl Abscond
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 10:33 PM IST

3 Min Read
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देहरादून/विकासनगर: देहरादून से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने कर्नाटक के मंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

आरोपी को आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है. साथ ही पीड़िता के बयान और डॉक्टर परीक्षण के बाद मामले में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की गई है.

क्या है मामला? पुलिस के मुताबिक, पटेलनगर थाना क्षेत्र के बंजारावाला निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन बिना बताए घर से चली गई है. शिकायत के आधार पर कोतवाली पटेलनगर में बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

इसके बाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग के दोस्तों और अन्य लोगों से पूछताछ की. जांच में सामने आया कि आरिफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र और मोबाइल सर्विलांस की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की.

लगातार प्रयासों के बाद आरोपी के कर्नाटक में होने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर मंगलुरु के दक्षिण पाडेश्वर क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी आरिफ (उम्र 24 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया गया.

"पीड़िता के बयान और मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 65(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/5 की बढ़ोतरी की गई है. आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है."- विनोद गुसाईं, कोतवाली पटेलनगर प्रभारी

विकासनगर में 11 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार: विकासनगर पुलिस ने 37 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 11 लाख रुपए आंकी गई है.

​घर से ही चला रही थी तस्करी का नेटवर्क: पुलिस की टीम ने 2 अगस्त की रात छापेमारी कर 21 साल की महिला को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया. मौके से 37 ग्राम स्मैक के साथ तस्करी में इस्तेमाल एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया है.

ग्राहकों को अपने घर बुलाकर बेचती थी पुड़िया: ​पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि वो ज्यादा मुनाफे के लालच में एक स्थानीय महिला से स्मैक खरीदकर लाती थी. इसके बाद वो ग्राहकों को अपने घर बुलाकर छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचती थी.

पुलिस ने स्मैक की मुख्य सप्लायर महिला के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की मानें तो महिला पर नशा तस्करी के मामले में पहले से ही साल 2023 और 2026 में दो मुकदमे दर्ज हैं.

"क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार महिला पहले से ही एक आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ कोतवाली विकासनगर में पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं."- वैभव गुप्ता, कुल्हाल पुलिस चौकी प्रभारी

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