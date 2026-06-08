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नाबालिग को घर से भगा ले गया, बहला-फुसला कर किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरिद्वार जिले के लक्सर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, लक्सर क्षेत्र में ही स्कूली छात्रा के साथ रेप करने वाला भी हो चुका गिरफ्तार

Girl Rape Accused Arrest
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवक (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
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लक्सर: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया. जिसे अब कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी की जा रही है.

बहला-फुसलाकर ले गया, फिर किया रेप: पुलिस के मुताबिक, बीती 6 जून को लक्सर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली लक्सर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्तफीक नाम का युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपित की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की.

लक्सर क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार: टीम ने संभावित ठिकानों और आने-जाने वाले मार्गों पर निगरानी बढ़ाई. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गिरफ्तारी के डर से क्षेत्र छोड़कर भागने की फिराक में है. इस गोपनीय सूचना, तकनीकी साक्ष्यों और लगातार की गई पतारसी-सुरागरसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी का नाम-

  1. मुस्तफीक पुत्र मुन्फैत (उम्र 19 वर्ष), निवासी- खण्डजा कुतुबपुर, लक्सर (हरिद्वार)

"मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है."- प्रवीण सिंह कोश्यारी, लक्सर कोतवाली प्रभारी

लक्सर क्षेत्र में ही स्कूली छात्रा के साथ रेप करने वाला भी हो चुका गिरफ्तार: बता दें कि इससे पहले भी लक्सर क्षेत्र से हाईस्कूल की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था. आरोप था कि युवक ने उसे बहाने से स्कूल से बुलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं जब पीड़िता ने अपने साथ हुई हरकत का विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की. पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था.

इस मामले में पीड़िता के पिता ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी हाईस्कूल की छात्रा है. रोजाना की तरह वो 21 मई को स्कूल में गई थी. तभी आरोपी युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को स्कूल के बाहर बात करने के बहाने से बुलाया.

आरोप है कि आरोपी ने एक कैफे के पास बुलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसने छात्रा की बुरी तरह से पिटाई की. आरोपी ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी. अगले दिन किशोरी के शरीर पर चोट के निशान देख, उसकी मां ने उससे पूछा तो किशोरी ने रोते हुए सारी बात उन्हें बताई. वो किशोरी को साथ लेकर स्कूल पहुंचे, तो यहां शिक्षकों ने उन्हें घटना के बारे में बताया.

शिक्षकों ने बताया कि आरोपी युवक ने उन्हें भी धमकी दी है. इसके बाद किशोरी के परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

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