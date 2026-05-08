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रुद्रपुर में युवक पर 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस तलाश में जुटी

रुद्रपुर में सामने आया शर्मनाक मामला, एक युवक पर लगा बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

Crime News
कॉन्सेप्ट इमेज (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 8, 2026 at 10:42 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र से एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जहां किराए के मकान में मां के साथ सो रही बच्ची के साथ एक युवक ने कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. फिलहाल, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी युवक की तलाश जारी है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित परिवार एक किराए के मकान में रहता है. बताया जा रहा है कि घटना वाली रात 9 वर्षीया बालिका अपनी मां के साथ कमरे में सो रही थी. गर्मी ज्यादा होने के कारण कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक कथित रूप से कमरे में पहुंच गया और बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया.

एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

मां के शोर मचाने पर आरोपी फरार: बालिका की आवाज सुनकर उसकी मां की नींद खुल गई. मां के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया है. इसके बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी गई और पुलिस को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.

युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज: पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की सहायता भी ली जा रही है. साथ ही आवश्यक कानूनी की जा रही है. इसके अलावा पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है. ताकि, दुष्कर्म हुआ है या नहीं, उसकी पुष्टि हो सके.

क्या बोली पुलिस? मामले को लेकर एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

"बीती देर रात डायल 112 के जरिए एक सूचना मिली थी. जिसमें एक महिला की ओर से बताया कि उनकी 9 साल की बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है. दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया है. जिस पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची."- जितेंद्र चौधरी, एसपी क्राइम, उधम सिंह नगर

"फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर ली है. जबकि, पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया. साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है. जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- जितेंद्र चौधरी, एसपी क्राइम, उधम सिंह नगर

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