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कुंडेश्वरी में बीच सड़क युवक की पिटाई, छेड़छाड़ का लगाया आरोप, राहगीरों ने बचाया

काशीपुर: जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक को बीच सड़क पर रोककर उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. मारपीट के दौरान आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है.

कुंडेश्वरी में बीच सड़क युवक की पिटाई का वीडियो वायरल: जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुंडेश्वरी इलाके में एक युवक के साथ बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीन से चार युवक एक युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. वीडियो में आरोपी युवक छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उस युवक को पीट रहे हैं.

छेड़छाड़ का आरोप लगाकर युवक की पिटाई: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस समय हुई जब युवक काशीपुर से अपने घर कुंडेश्वरी लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में तीन से चार अज्ञात युवकों ने उसे रोक लिया. आरोप है कि पहले युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज की और इसके बाद बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी. मारपीट के दौरान आरोपियों ने घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल फोन से बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

राहगीरों ने पिटते युवक को बचाया: वायरल वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मौके से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग कराया और युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया. यदि राहगीर समय पर बीच-बचाव नहीं करते तो घटना और गंभीर रूप ले सकती थी.