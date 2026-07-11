कुंडेश्वरी में बीच सड़क युवक की पिटाई, छेड़छाड़ का लगाया आरोप, राहगीरों ने बचाया
तीन-चार युवकों ने एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर कुंडेश्वरी इलाके में उसकी बीच सड़क पिटाई कर दी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 11, 2026 at 3:26 PM IST
काशीपुर: जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक को बीच सड़क पर रोककर उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. मारपीट के दौरान आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है.
कुंडेश्वरी में बीच सड़क युवक की पिटाई का वीडियो वायरल: जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुंडेश्वरी इलाके में एक युवक के साथ बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीन से चार युवक एक युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. वीडियो में आरोपी युवक छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उस युवक को पीट रहे हैं.
छेड़छाड़ का आरोप लगाकर युवक की पिटाई: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस समय हुई जब युवक काशीपुर से अपने घर कुंडेश्वरी लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में तीन से चार अज्ञात युवकों ने उसे रोक लिया. आरोप है कि पहले युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज की और इसके बाद बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी. मारपीट के दौरान आरोपियों ने घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल फोन से बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
राहगीरों ने पिटते युवक को बचाया: वायरल वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मौके से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग कराया और युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया. यदि राहगीर समय पर बीच-बचाव नहीं करते तो घटना और गंभीर रूप ले सकती थी.
घटना के बाद युवक ने थाना आईटीआई पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. अपनी शिकायत में युवक ने बताया कि उसे बिना किसी कारण रास्ते में रोककर गाली-गलौज की गई और उसके साथ मारपीट की गई. साथ ही आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है.
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वायरल वीडियो के साथ-साथ पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस वीडियो की सत्यता, घटना के कारणों और मारपीट करने वाले युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके.
पुलिस कर रही है मामले की जांच: इस संबंध में एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि-
सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसका संज्ञान लिया गया है. संबंधित थाना पुलिस को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.
-स्वप्न किशोर सिंह, एसपी-
पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके.
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