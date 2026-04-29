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ऑटो में बैठी महिलाओं के गले से ज्वेलरी पर हाथ साफ करने वाली महिला गिरफ्तार, पति चल रहा फरार

ऑटो में सट कर बैठती थी, फिर मौका पाकर उड़ा लेती थी मंगलसूत्र, बच्चियां देती थी साथ, हल्द्वानी में शातिर महिला हुई गिरफ्तार

Chain Snatcher Arrest Haldwani
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 29, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में ऑटो या रिक्शा सवार महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी करने वाली शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है. बताया जा रहा है कि उसका पति अभी फरार है.

एक शातिर महिला चोर गिरफ्तार: दरअसल, हल्द्वानी के कोतवाली और मुखानी थाना क्षेत्र में महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस टीम ने एक शातिर महिला चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है.

ऑटो में महिला का मंगलसूत्र हो गया था चोरी: पुलिस के मुताबिक, बीती 26 मार्च 2026 को कुसुमखेड़ा निवासी दीपा खड़ायत ने कोतवाली हल्द्वानी में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 9 मार्च को कालाढूंगी टेंपो स्टैंड से ऑटो में बैठकर घर लौटते समय उनका मंगलसूत्र चोरी हो गया.

ऑटो में बार-बार सटकर बैठ रही थी आरोपी महिला: उन्हें शक था कि ऑटो में सवार एक महिला, जो बार-बार सटकर बैठ रही थी, उसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया.

हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से आरोपी महिला गिरफ्तार: पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सुरागरसी-पतारसी के आधार पर आरोपी महिला को 27 अप्रैल को रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी के पास से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है.

आरोपी महिला के पति पर भी दर्ज हैं गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे: जांच में ये भी सामने आया कि उसके पति का भी आपराधिक इतिहास है. उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं. वो चोरी की वारदातों में सहयोग करता था. पुलिस ने आरोपी के पास से दो मंगलसूत्र और अन्य जेवर बरामद किए हैं.

फिलहाल, दोनों मामलों में संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

महिला इस तरह से मंगलसूत्र पर करती थी हाथ साफ: पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी महिला पहले पति संग स्कॉर्पियो वाहन से रेकी करती थी. फिर बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी. इसके लिए वो अपनी बच्चियों की मदद भी लिया करते थे.

पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि वो रिक्शा में महिलाओं से सट कर बैठती थी. इस दौरान उसकी बच्ची महिला के पैर में काट देती, जैसे ही महिला नीचे झुकती थी. शातिर महिला गले में पहना मंगलसूत्र या चेन पर हाथ साफ कर देती थी.

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