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ऑटो में बैठी महिलाओं के गले से ज्वेलरी पर हाथ साफ करने वाली महिला गिरफ्तार, पति चल रहा फरार

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में ऑटो या रिक्शा सवार महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी करने वाली शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है. बताया जा रहा है कि उसका पति अभी फरार है.

एक शातिर महिला चोर गिरफ्तार: दरअसल, हल्द्वानी के कोतवाली और मुखानी थाना क्षेत्र में महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस टीम ने एक शातिर महिला चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है.

ऑटो में महिला का मंगलसूत्र हो गया था चोरी: पुलिस के मुताबिक, बीती 26 मार्च 2026 को कुसुमखेड़ा निवासी दीपा खड़ायत ने कोतवाली हल्द्वानी में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 9 मार्च को कालाढूंगी टेंपो स्टैंड से ऑटो में बैठकर घर लौटते समय उनका मंगलसूत्र चोरी हो गया.

ऑटो में बार-बार सटकर बैठ रही थी आरोपी महिला: उन्हें शक था कि ऑटो में सवार एक महिला, जो बार-बार सटकर बैठ रही थी, उसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया.

हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से आरोपी महिला गिरफ्तार: पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सुरागरसी-पतारसी के आधार पर आरोपी महिला को 27 अप्रैल को रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी के पास से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है.