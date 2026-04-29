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महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ आरोप में ग्राम प्रधान गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी

हल्द्वानी: लालकुआं क्षेत्र में मारपीट, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने ग्राम प्रधान समेत कई लोगों पर घर में घुसकर हमला करने और गाड़ी तोड़ने का आरोप लगाया है. पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है. वहीं, मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है.

मारपीट, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ का आरोप: दरअसल, लालकुआं थाना क्षेत्र में एक ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है. महिला ने ग्राम प्रधान व उनके साथियों पर मारपीट, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है. घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. मामले में कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

पुलिस को सौंपी गई तहरीर पर महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीती 28 अप्रैल को ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी अपने साथियों राहुल, हर्षित, नितिन समेत दो महिलाएं उनके घर पहुंचे. आरोप है कि सभी ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और पीड़िता व उसकी बहन को अश्लील शब्द कहे.