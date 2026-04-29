महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ आरोप में ग्राम प्रधान गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी
लालकुआं क्षेत्र में महिला ने ग्राम प्रधान समते कई लोगों पर लगाया मारपीट और अभद्रता का आरोप, पुलिस ने प्रधान को किया गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 29, 2026 at 9:13 PM IST
हल्द्वानी: लालकुआं क्षेत्र में मारपीट, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने ग्राम प्रधान समेत कई लोगों पर घर में घुसकर हमला करने और गाड़ी तोड़ने का आरोप लगाया है. पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है. वहीं, मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है.
मारपीट, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ का आरोप: दरअसल, लालकुआं थाना क्षेत्र में एक ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है. महिला ने ग्राम प्रधान व उनके साथियों पर मारपीट, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है. घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. मामले में कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
पुलिस को सौंपी गई तहरीर पर महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीती 28 अप्रैल को ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी अपने साथियों राहुल, हर्षित, नितिन समेत दो महिलाएं उनके घर पहुंचे. आरोप है कि सभी ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और पीड़िता व उसकी बहन को अश्लील शब्द कहे.
लात-घूंसों से किया हमला, कपड़े भी खींचे: जब पीड़िता और उसकी बहन ने विरोध किया, तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि दोनों बहनों के साथ लात-घूंसों से हमला किया गया, उनके कपड़े खींचे गए और छेड़छाड़ की गई. उनकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी. उन्होंने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए.
इस घटना के बाद पीड़िता और उसकी बहन का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है. पीड़िता ने पुलिस से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की. जिसके तहत प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है.
"महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है. महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है."- अमित कुमार, सीओ
ये भी पढ़ें-