ETV Bharat / state

महिला ट्रैफिक सिपाही को पहले 'कल का सूरज नहीं देखने दूंगा' कहकर दी धमकी, अगले दिन ऑटो चढ़ाने का प्रयास

देहरादून के तहसील चौक की घटना, ऑटो चालक के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ

VIKRAM AUTO DRIVER ATTACKED
ऑटो चालक ने किया हमला (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 6, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तहसील चौक पर एक दिन पहले 'तुझे मैं कल का सूरज नहीं देखने दूंगा' की धमकी देकर गए विक्रम चालक ने अगले दिन महिला सिपाही पर विक्रम टेंपो चढ़ाने का प्रयास किया. किसी तरह महिला सिपाही विक्रम ऑटो की चपेट में आने से बची.

महिला ट्रैफिक कांस्टेबल को दी जान से मारने की धमकी: घटना की जानकारी महिला सिपाही के एसपी ट्रैफिक को दी. उसके बाद महिला सिपाही की शिकायत के आधार पर विक्रम चालक के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कहा- 'तुझे मैं कल का सूरज नहीं देखने दूंगा': जानकारी के अनुसार तहसील चौक पर ट्रैफिक नियंत्रण की जिम्मेदारी महिला कांस्टेबल रेशमा के पास थी. बीते कई दिनों से वह लगातार विक्रम चालकों द्वारा लेफ्ट टर्न घेरने की शिकायतों पर कार्रवाई कर रही थीं. तीन नवंबर को जब उन्होंने विक्रम संख्या 1742 को नो पार्किंग से हटवाया, तो चालक भड़क गया. उसने जाते-जाते रेशमा को धमकी दी कि “तुझे मैं कल का सूरज नहीं देखने दूंगा.”

अगले दिन चालक ने महिला सिपाही पर टेंपो चढ़ाने का प्रयास किया: रेशमा ने उस वक्त इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन अगले ही दिन यानी चार नवंबर को वही चालक फिर तहसील चौक पहुंचा और बदनीयती से विक्रम को उनकी ओर तेजी से बढ़ा दिया. किसी तरह महिला सिपाही पीछे हटकर विक्रम की चपेट में आने से बची. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह वहां से फरार हो गया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: वहीं एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया है कि-

मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपी विक्रम चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए थे. जिसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी विक्रम चालक के खिलाफ मुकदमा कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी विक्रम चालक की पहचान हो गई है. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी.
-लोकजीत सिंह, एसपी ट्रैफिक-

कुत्ते के मालिक ने ऑटो चालक को रॉटविलर से कटवाया था: राजधानी देहरादून में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. 4 नवंबर को ही एक रॉटविलर कुत्ते के मालिक ने एक ऑटो चालक को कुत्ते से कटवा दिया था. ऑटो चालक का कुसूर सिर्फ इतना था कि उसने हॉर्न बजाया था. रॉटविलर कुत्ते के मालिक को ऑटो चालक का हॉर्न बजाना पसंद नहीं आया था.

भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था: इसी तहर कोटद्वार में मामूली विवाद में लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था. पुलिस का एक अधिकारी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था. पुलिस टीम दो पक्षों का विवाद सुलझाने गई थी. उसी दौरान ये घटना हुई थी.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

ATTEMPTED TO KILL FEMALE POLICEMAN
DEHRADUN AUTO DRIVER
महिला सिपाही को मारने की कोशिश
देहरादून ऑटो चालक हमला
VIKRAM AUTO DRIVER ATTACKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.