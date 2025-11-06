ETV Bharat / state

महिला ट्रैफिक सिपाही को पहले 'कल का सूरज नहीं देखने दूंगा' कहकर दी धमकी, अगले दिन ऑटो चढ़ाने का प्रयास

देहरादून: नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तहसील चौक पर एक दिन पहले 'तुझे मैं कल का सूरज नहीं देखने दूंगा' की धमकी देकर गए विक्रम चालक ने अगले दिन महिला सिपाही पर विक्रम टेंपो चढ़ाने का प्रयास किया. किसी तरह महिला सिपाही विक्रम ऑटो की चपेट में आने से बची.

महिला ट्रैफिक कांस्टेबल को दी जान से मारने की धमकी: घटना की जानकारी महिला सिपाही के एसपी ट्रैफिक को दी. उसके बाद महिला सिपाही की शिकायत के आधार पर विक्रम चालक के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कहा- 'तुझे मैं कल का सूरज नहीं देखने दूंगा': जानकारी के अनुसार तहसील चौक पर ट्रैफिक नियंत्रण की जिम्मेदारी महिला कांस्टेबल रेशमा के पास थी. बीते कई दिनों से वह लगातार विक्रम चालकों द्वारा लेफ्ट टर्न घेरने की शिकायतों पर कार्रवाई कर रही थीं. तीन नवंबर को जब उन्होंने विक्रम संख्या 1742 को नो पार्किंग से हटवाया, तो चालक भड़क गया. उसने जाते-जाते रेशमा को धमकी दी कि “तुझे मैं कल का सूरज नहीं देखने दूंगा.”

अगले दिन चालक ने महिला सिपाही पर टेंपो चढ़ाने का प्रयास किया: रेशमा ने उस वक्त इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन अगले ही दिन यानी चार नवंबर को वही चालक फिर तहसील चौक पहुंचा और बदनीयती से विक्रम को उनकी ओर तेजी से बढ़ा दिया. किसी तरह महिला सिपाही पीछे हटकर विक्रम की चपेट में आने से बची. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह वहां से फरार हो गया.