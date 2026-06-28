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हरिद्वार जिले में भांजे को मौत के घाट उतारने वाला मामा गिरफ्तार, जानिए क्यों किया था कत्ल?

भांजे को मौत के घाट उतारने वाला मामा गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- Police )

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में अपने ही सगे भांजे को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी मामा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं. पुलिस अब आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी कर रही है. क्या था मामला? दरअसल, भगवानपुर थाना पुलिस को बीती 26 जून को सूचना थी मिली कि हल्लूमाजरा गांव के चौक के पाश गुफरान चिकन सेंटर के पास एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया है. इस सूचना पर पुलिस बिना देरी किए मौके पर पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया गया. जहां से अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. उधर, पुलिस ने घटनास्थल पर मौके को सुरक्षित कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए. साथ ही फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य इकट्ठा किए गए. इसी के साथ पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मामा (फोटो सोर्स- Police) कौन था मृतक? मृतक की पहचान मुफीद (उम्र 27 वर्ष) निवासी ग्राम रोलाहेड़ी थाना पिरान कलियर के रूप में हुई. वहीं, इस मामले में मृतक के परिजनों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी.