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किच्छा विक्रांत बागी हत्याकांड में 2 आरोपी असलहों के साथ गिरफ्तार, टिहरी में पहाड़ी से गिरकर युवक की मौत

धनौल्टी/रुद्रपुर: किच्छा के चर्चित विक्रांत बागी हत्याकांड के बाद फरार बताए जा रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से दो अवैध देशी तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस की मानें तो दोनों उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में थे. इधर, टिहरी के धनौल्टी क्षेत्र में पहाड़ी में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई. जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

दरअसल, उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत किच्छा के लालपुर क्षेत्र में हुए विक्रांत बागी हत्याकांड में नामजद बताए जा रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस की मानें तो गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिप्पी सागर उर्फ राजीव सागर (उम्र 23 वर्ष) और अंकित सागर उर्फ गट्टी (उम्र 20 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के शिवनगर निवासी हैं. पूछताछ में दोनों ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाकर खुद को गैंगस्टर के रूप में पेश करने की बात स्वीकारी है.

पुलिस के मुताबिक, रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी बाइक से ब्लॉक रोड के रास्ते उत्तर प्रदेश की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल ब्लॉक रोड पर घेराबंदी कर दी. कुछ देर बाद एक बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए.

तमंचे और कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस के अनुसार दोनों भागने का प्रयास करने लगे. हालांकि, पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया. तलाशी के दौरान सिप्पी सागर के कब्जे से .315 बोर का एक देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस, जबकि, अंकित सागर के पास से .315 बोर का एक देशी तमंचा बरामद किया गया.

असलहों के साथ बनाते थे रील: पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सोशल मीडिया पर हथियारों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी रील व वीडियो अपलोड कर खुद को बड़े गैंगस्टर के रूप में पेश करते थे. ताकि, क्षेत्र में युवाओं पर प्रभाव और दबदबा बना सकें.