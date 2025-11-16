ETV Bharat / state

लक्सर में चोरी की 8 बाइकों के साथ दो शातिर गिरफ्तार, क्राइम कुंडली खंगालने पर पुलिस हैरान

लक्सर: हरिद्वार में जिले में दो शातिर बाइक चोर गिरफ्तार हुए हैं. जिनके पास से चोरी की 8 बाइकें बरामद हुई है. जिन्हें अलग-अलग जगहों से चुराया गया था. अब पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं, जांच पड़ताल में पता चला है कि दोनों आरोपी शातिर किस्म के हैं, जिन पर पहले से ही अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं.

लक्सर में 2 बाइक शातिर चोर गिरफ्तार: दरअसल, लक्सर क्षेत्र में लोग बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान थे. इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो शातिरों को दबोचा है. दोनों शातिरों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है. जबकि, उनकी निशानदेही पर एक खंडहरनुमा जगह से चोरी की 8 बाइकें भी बरामद की है. आरोपियों की आपराधिक खंगालने पर उनके खिलाफ पहले ही कई मुकदमे दर्ज पाए गए हैं.

खंडहर से मिली चोरी की 8 बाइकें: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि लक्सर पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान मुराद और अमित को पकड़ा है. पूछताछ में दोनों ने बाइक चोरी करने की बात कबूली है. उन्होंने बताया कि चोरी की बाइकें लक्सर रेलवे स्टेशन के पीछे बने एक खंडहरनुमा स्थान पर छिपाकर रखते थे. जिसके बाद उसे बेचने का काम करते थे. वहीं, पुलिस की टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर खंडहर से 8 चोरी की बाइक बरामद की है.