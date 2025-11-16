लक्सर में चोरी की 8 बाइकों के साथ दो शातिर गिरफ्तार, क्राइम कुंडली खंगालने पर पुलिस हैरान
लक्सर में बाइक चोरी का खुलासा, चोरी की बाइक 8 बरामद, दो शातिर गिरफ्तार, अपराधिक रहा है इतिहास, दर्जनों मुकदमे दर्ज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2025 at 3:50 PM IST
लक्सर: हरिद्वार में जिले में दो शातिर बाइक चोर गिरफ्तार हुए हैं. जिनके पास से चोरी की 8 बाइकें बरामद हुई है. जिन्हें अलग-अलग जगहों से चुराया गया था. अब पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं, जांच पड़ताल में पता चला है कि दोनों आरोपी शातिर किस्म के हैं, जिन पर पहले से ही अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं.
लक्सर में 2 बाइक शातिर चोर गिरफ्तार: दरअसल, लक्सर क्षेत्र में लोग बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान थे. इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो शातिरों को दबोचा है. दोनों शातिरों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है. जबकि, उनकी निशानदेही पर एक खंडहरनुमा जगह से चोरी की 8 बाइकें भी बरामद की है. आरोपियों की आपराधिक खंगालने पर उनके खिलाफ पहले ही कई मुकदमे दर्ज पाए गए हैं.
👮♂️⚡…Bike चोरी करने वाला शातिर गैंग बेनकाब, 02 आरोपी धर दबोचे गए— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) November 16, 2025
💥🛵 08 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, पुलिस की सटीक और तेज़ कार्रवाई
🔍 नशे व आवारागर्दी में लिप्त आरोपी खंडहर को बना चुके थे चोरी के माल का अड्डा
🎯 डिजिटल सर्विलांस + मैनुअल पुलिसिंग ने खोला चोरों का पूरा राज़ pic.twitter.com/yF6BfIcoSH
खंडहर से मिली चोरी की 8 बाइकें: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि लक्सर पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान मुराद और अमित को पकड़ा है. पूछताछ में दोनों ने बाइक चोरी करने की बात कबूली है. उन्होंने बताया कि चोरी की बाइकें लक्सर रेलवे स्टेशन के पीछे बने एक खंडहरनुमा स्थान पर छिपाकर रखते थे. जिसके बाद उसे बेचने का काम करते थे. वहीं, पुलिस की टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर खंडहर से 8 चोरी की बाइक बरामद की है.
बाइक चोरों के नाम-
- मुराद, निवासी- गाड़ोवाली, पथरी, हरिद्वार
- अमित, निवासी- पीपली गांव, हरिद्वार
आरोपियों पर कई मामले दर्ज: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मुख्य आरोपी मुराद पर इससे पहले 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चोरी और मारपीट के मामले शामिल हैं. वहीं, दूसरा आरोपी अमित भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जिस पर 7 मुकदमे दर्ज पाए गए. दोनों आरोपी मौका मिलते ही बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे, फिर उन्हें सुनसान स्थानों पर छिपाकर सस्ते दामों में बेच देते थे. आरोपी नशे के आदी भी बताए जा रहे हैं.
5 बाइक चोरी लक्सर कोतवाली में दर्ज मुकदमों से जुड़ी: वहीं, आरोपियों से बरामद 8 बाइकों में से 5 बाइकें लक्सर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज अलग-अलग मुकदमों से संबंधित पाई गई हैं. जबकि, बाकी 3 बाइकों की जांच की जा रही है कि उन्हें कहां से चोरी किया गया था? फिलहाल, बाइक मालिकों से संपर्क किया जा रहा है. ताकि, कागजी कार्रवाई कर बाइक लौटाई जा सके. वहीं, एसपी देहात ने कहा कि आगे भी ऐसे ही चेकिंग और अभियान चलाया जाएगा. वाहन चोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
ये भी पढ़ें-