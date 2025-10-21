ETV Bharat / state

दून अस्पताल के सामने फायरिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से युवक हुआ था घायल

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने युवक को मारी थी गोली, दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, अब खाएंगे जेल की हवा

Firing Accused Arrest
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 21, 2025 at 8:54 PM IST

3 Min Read
देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है. कोतवाली नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया है. इसके साथ ही फायरिंग की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है.

क्या था मामला? बता दे कि बीती 19 अक्टूबर को सुबह करीब 3:30 बजे कोतवाली नगर पुलिस को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि दून अस्पताल के सामने फायरिंग की घटना हुई है. सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची. जहां उत्तरकाशी के पुरोला निवासी दीशांत राणा को गोली लगी थी. जिसे घायल अवस्था में दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

वहीं, घायल दीशांत के साथी आयुष्मान कौशिक निवासी रायपुर (देहरादून) से पुलिस ने पूछताछ की. जिसमें आयुष्मान ने पुलिस को बताया कि कैनाल रोड स्थित एक कैंटीन में उनका विवाद कव्यांश धामा, रोहन आर्य और विशाल तोमर से हो गया था. विवाद होने और इसी रंजिश के चलते उस पर गोली चलाई गई.

आयुष्मान ने बताया कि कव्यांश धामा के पक्ष से दो अन्य अज्ञात व्यक्ति ने दून अस्पताल के बाहर पहुंचकर उनके साथी दीशांत राणा को गोली मारी, फिर मौके से फरार हो गए. वहीं, घायल दीशांत के भाई शिवम सिंह राणा निवासी राजावाला, सेलाकुई (देहरादून) की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा दर्ज किया गया.

क्या बोली पुलिस? वहीं, नगर कोतवाली प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मौके का निरीक्षण किया. साथ ही आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई.

फायरिंग और षड्यंत्र में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार: इसी कड़ी में लगातार आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश के दौरान घटना में शामिल 2 आरोपी रोहन आर्य और विशाल तोमर को पुलिस की टीम ने फायरिंग की घटना व षड्यंत्र रचने की भूमिका में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया. जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

अन्य आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें दे रही दबिश: कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया गया. साथ ही फायरिंग की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीम देहरादून समेत अन्य जिलों में लगातार दबिश दे रही है. ताकि, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके.

