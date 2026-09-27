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देहरादून महिला किडनैपिंग केस में दो आरोपी गिरफ्तार, हरिद्वार में लूटपाट से पकड़े गए

देहरादून में महिला के अपहरण में कामयाब नहीं हुए तो भाग आए हरिद्वार, बाइक सवारों को लूटा, दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

DEHRADUN WOMAN KIDNAPPING CASE
देहरादून महिला किडनैपिंग केस में दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2026 at 5:09 PM IST

4 Min Read
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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के सिडकुल कोतवाली क्षेत्र में तमंचे के बल पर बाइक और मोबाइल लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी देहरादून में महिला के अपहरण की वारदात में भी शामिल थे. अपहरण की वारदात असफल होने के बाद पैसों की कमी के चलते उन्होंने हरिद्वार में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया. जबकि, फरार चल रहे इनके दो साथियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

सिडकुल कोतवाली प्रभारी अजय शाह ने बताया कि बीती 24 सितंबर को अन्नेकी हेतमपुर निवासी पंकज कुमार बाइक से शिवालिक नगर की ओर जा रहे थे. तभी रानीपुर रो नदी के पास चार युवकों ने तमंचे के बल पर उनकी पल्सर बाइक और मोबाइल लूट लिया था. तहरीर के आधार पर सिडकुल कोतवाली में चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था.

एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया. कोतवाली प्रभारी अजय शाह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान पुलिस ने दीपक और आकाश नाम के दो युवकों को नवोदय स्कूल के सामने पीठ मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया.

DEHRADUN WOMAN KIDNAPPING CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)

देहरादून में किडनैपिंग असफल, हरिद्वार में की लूटपाट: आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार, एक आरसी, आधार कार्ड, पर्स और एक हजार रुपए बरामद हुए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो 23 सितंबर को रायपुर (देहरादून) में महिला के अपहरण के प्रयास के मामले में शामिल थे. उसी मामले में गिरफ्तारी के डर से वो कार से हरिद्वार आए थे. अगले दिन पैसों की कमी होने पर दीपक और उसके तीन साथियों ने पेंटागन मॉल के पीछे नदी के पास शराब पी.

इसके बाद नदी किनारे कच्चे रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार को रोककर तमंचे के बल पर बाइक, मोबाइल और पर्स लूट लिया. घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. आरोपियों के दो अन्य साथी बाइक और मोबाइल बेचने के लिए निकले, जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं. उनके लौटने से पहले पुलिस ने दीपक और आकाश को गिरफ्तार कर लिया.

देहरादून में गिरफ्तार युवती ने खोला था राज: देहरादून में पुलिस ने महिला के अपहरण के मामले का खुलासा कर दिया था. 19 वर्षीय एक युवती को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में आरोपी युवती ने पुलिस को बताया घटना शमिल वो दीपक पुत्र दिलीप कुमार को पिछले करीब दो साल से जानती थी. दोनों अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे.

इसी दौरान उनकी मुलाकात महिला सुषमा वर्मा से हुई. डेयरी खोलने को लेकर महिला और युवती के बीच विवाद हो गया था. महिला को सबक सिखाने के लिए उसने अपहरण की योजना बनाई थी. इस योजना में दीपक ने युवती का साथ दिया. हालांकि देहरादून में दीपक की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन हरिद्वार की सिडकुल थाना पुलिस ने लूट के एक मामले में दीपक और उसके साथी आकाश को गिरफ्तार कर लिया.

"गिरफ्तार आरोपी देहरादून में एक महिला के अपहरण के मामले में भी शामिल थे. देहरादून के बाद इन्होंने हरिद्वार में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था. फरार चल रहे दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है."- अजय शाह, सिडकुल कोतवाली प्रभारी

गिरफ्तार आरोपियों के नाम और पता-

  1. दीपक पुत्र दिलीप कुमार (उम्र 21 वर्ष), निवासी- ग्राम खागा, जिला फतेहपुर सिकरी (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी विष्णु लोक कॉलोनी रानीपुर (हरिद्वार)
  2. आकाश उर्फ पहाड़ी पुत्र अनिल निवासी (उम्र 26 वर्ष), निवासी- ग्राम नगर (पौड़ी) हाल निवासी विष्णु लोक कॉलोनी थाना रानीपुर (हरिद्वार)

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