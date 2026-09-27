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देहरादून महिला किडनैपिंग केस में दो आरोपी गिरफ्तार, हरिद्वार में लूटपाट से पकड़े गए

देहरादून महिला किडनैपिंग केस में दो आरोपी गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- Police )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के सिडकुल कोतवाली क्षेत्र में तमंचे के बल पर बाइक और मोबाइल लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी देहरादून में महिला के अपहरण की वारदात में भी शामिल थे. अपहरण की वारदात असफल होने के बाद पैसों की कमी के चलते उन्होंने हरिद्वार में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया. जबकि, फरार चल रहे इनके दो साथियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

सिडकुल कोतवाली प्रभारी अजय शाह ने बताया कि बीती 24 सितंबर को अन्नेकी हेतमपुर निवासी पंकज कुमार बाइक से शिवालिक नगर की ओर जा रहे थे. तभी रानीपुर रो नदी के पास चार युवकों ने तमंचे के बल पर उनकी पल्सर बाइक और मोबाइल लूट लिया था. तहरीर के आधार पर सिडकुल कोतवाली में चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था. एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया. कोतवाली प्रभारी अजय शाह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान पुलिस ने दीपक और आकाश नाम के दो युवकों को नवोदय स्कूल के सामने पीठ मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police) देहरादून में किडनैपिंग असफल, हरिद्वार में की लूटपाट: आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार, एक आरसी, आधार कार्ड, पर्स और एक हजार रुपए बरामद हुए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो 23 सितंबर को रायपुर (देहरादून) में महिला के अपहरण के प्रयास के मामले में शामिल थे. उसी मामले में गिरफ्तारी के डर से वो कार से हरिद्वार आए थे. अगले दिन पैसों की कमी होने पर दीपक और उसके तीन साथियों ने पेंटागन मॉल के पीछे नदी के पास शराब पी.