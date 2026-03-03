ETV Bharat / state

देहरादून में यूट्यूबर के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

देहरादून: क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाय सुट्टा बार के बाहर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के साथ मारपीट मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. इससे पहले मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. जिस पर एसएसपी प्रमेद्र डोबाल ने जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गदो आरोपियों को दबोचा है.

इन्फ्लुएंसर हिमांशु नेगी के साथ हुई थी मारपीट: बता दें कि बीती 28 फरवरी की रात को क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में चाय सुट्टा बार में देहरादून के इन्फ्लुएंसर हिमांशु नेगी (Honey Boy) अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था. उसी दौरान पांच युवकों ने मिलकर उनके साथ मारपीट कर दी. घटना के दौरान वहां खड़े एक व्यक्ति को मारपीट का वीडियो बनाते हुए भी देखा गया.

मारपीट और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप: मारपीट करने वालों में से दो के नाम सक्षम और साहिल बताए जा रहे थे. जिसके बाद हिमांशु नेगी ने थाना क्लेमेंटटाउन में शिकायत दर्ज कराई थी कि साहिल, सक्षम और अन्य 3 लोगों ने क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में चाय सुट्टा बार के बाहर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. वहीं, तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.