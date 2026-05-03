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हरिद्वार जिले में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी पहले ही जा चुका जेल

लक्सर: खानपुर क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म कर फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से दोनों आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस की सक्रियता और मुखबिर तंत्र की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया. इस मामले में लापरवाही बरतने पर दो दिन पहले थानाध्यक्ष और दो सिपाहियों के खिलाफ एसएसपी ने निलंबन की कार्रवाई की थी.

नशीला पदार्श सुंघाकर किया अगवा, फिर किया दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक, बीती 29 अप्रैल को एक व्यक्ति ने थाना खानपुर में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 15 साल की बेटी को कुछ युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. मामले ने तूल पकड़ा को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया.

एक आरोपी पहले ही हो चुका गिरफ्तार: आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने खानपुर थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया. जहां उन्होंने नारेबाजी कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. मामले में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हालांकि, अन्य दो आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे थे और अपने ठिकाने बदल रहे थे.