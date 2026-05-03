हरिद्वार जिले में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी पहले ही जा चुका जेल
हरिद्वार जिले के खानपुर इलाके में 15 साल की लड़की से दुष्कर्म, फरार चल रहे दो आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 3, 2026 at 5:45 PM IST
लक्सर: खानपुर क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म कर फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से दोनों आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस की सक्रियता और मुखबिर तंत्र की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया. इस मामले में लापरवाही बरतने पर दो दिन पहले थानाध्यक्ष और दो सिपाहियों के खिलाफ एसएसपी ने निलंबन की कार्रवाई की थी.
नशीला पदार्श सुंघाकर किया अगवा, फिर किया दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक, बीती 29 अप्रैल को एक व्यक्ति ने थाना खानपुर में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 15 साल की बेटी को कुछ युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. मामले ने तूल पकड़ा को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया.
⚡️ नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार चल रहे 02 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) May 3, 2026
💥 घटना के बाद से ठिकाने बदल दोनों लगातार चल रहे थे फरार
💢 कुकृत्य में शामिल 01 आरोपी को पहले ही भेजा जा चुका है जेल
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एक आरोपी पहले ही हो चुका गिरफ्तार: आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने खानपुर थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया. जहां उन्होंने नारेबाजी कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. मामले में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हालांकि, अन्य दो आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे थे और अपने ठिकाने बदल रहे थे.
खुशीपुरा के पास से दो फरार आरोपी गिरफ्तार: वहीं, खानपुर पुलिस ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. इसी दौरान सूचना मिली कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश सीमा के पास देखे गए हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने खुशीपुरा के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
- रासिम (उम्र 21 वर्ष), निवासी- जोग्गावाला, खानपुर, हरिद्वार
- रिहान (उम्र 18 वर्ष), निवासी- जोग्गावाला, खानपुर, हरिद्वार
पुलिस की मानें तो दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनका चालान कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों को लेकर पुलिस पूरी तरह गंभीर है. ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
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