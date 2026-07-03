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जसपुर में जानलेवा हमले के मामले में 3 गिरफ्तार, रुद्रपुर में युवक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

जसपुर में जानलेवा हमले करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को दबोचा.रुद्रपुर में युवक ने पुलिस पर थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाया.

Three Youth Arrested in Jaspur
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 3, 2026 at 10:40 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के जसपुर में हुई जानलेवा मारपीट की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. उधर, रुद्रपुर में युवक ने पुलिस पर थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है.

क्या है आरोप: पुलिस के मुताबिक, यह मामला 2 जुलाई का है. थाना जसपुर में रईस अहमद पुत्र मोहम्मद नवी निवासी जसपुर ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि उनका छोटा भाई मोहम्मद मोहसिन अपने दोस्त मोहम्मद वली के साथ सोनू-मोनू ढाबा के पास से बाइक से अपने घर लौट रहा था. जब दोनों धर्मकांटा के आगे लतीफ पॉपुलर वालों के घर के सामने पहुंचे, तभी सामने से आई एक सफेद कार सड़क के दूसरी ओर आकर रुकी. उसके पीछे एक काले रंग की वेन्यू कार भी आकर खड़ी हो गई.

आरोप है कि सफेद कार से फैजान, मोहम्मद शोएब, फैज आलम, हुसैन और उनके अन्य साथी लाठी-डंडों से लैस होकर बाहर निकले. आरोप है कि गाली-गलौज करते हुए मोहसिन और उसके दोस्त मोहम्मद वली पर जानलेवा हमला कर दिया. इसी दौरान वेन्यू कार चला रहे एजाज ने कथित रूप से मोहसिन को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर कार चढ़ा दी.

वादी की तहरीर के आधार पर थाना जसपुर में एफआईआर दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. घटना के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. पुलिस ने वीडियो को साक्ष्य के रूप में कब्जे में लेकर उसका परीक्षण किया, जिसमें फैजान, मोहम्मद शोएब, फैज आलम, हुसैन और एजाज की भूमिका सामने आई.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फैजान पुत्र इदरीश निवासी रहमानिया, मोहम्मद शोएब पुत्र मोहम्मद सुहैल, निवासी रहमानिया रोड और फैज आलम पुत्र अनीश अहमद, निवासी वार्ड नंबर 14 नई बस्ती, जसपुर को गिरफ्तार कर लिया. काशीपुर क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और उनकी तलाश जारी है.

रुद्रपुर में युवक ने पुलिस पर थर्ड डिग्री देने का लगाया आरोप, एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में चोरी के संदेह में हिरासत में लिए गए एक युवक ने पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का आरोप लगाया है. पीड़ित युवक का कहना है कि उसे कई दिनों तक थाने और चौकी में रखकर बेरहमी से पीटा गया.

उसके पैरों के नाखून तक उखाड़ दिए गए और गर्म लाइटर से शरीर को दागा गया. मामले में कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित अपने परिजनों और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

क्या है मामला? पूरा मामला ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक वॉशिंग सेंटर में काम करने वाले युवक पर सोने की चेन चोरी करने का आरोप लगाया गया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस युवक को पूछताछ के लिए थाने ले गई. पीड़ित और उसके परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के नाम पर पुलिस ने उसे तीन से चार दिनों तक थाने और चौकी में रखा.

इस दौरान उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और बेरहमी से मारपीट की गई. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके पैरों के नाखून तक खींच दिए और गर्म लाइटर से उसकी जांघ को जलाया. लगातार प्रताड़ना के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजनों का कहना है कि जब युवक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो पुलिस ने उसे उनके हवाले कर दिया.

इसके बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसका उपचार किया. उपचार के दौरान उसके शरीर पर चोटों के निशान भी सामने आए, जिनके आधार पर परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की. पीड़ित की मां ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

परिजनों का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद 15 दिनों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. इसी से नाराज होकर पीड़ित युवक अपने परिजनों और रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई.

"यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ताकि, भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना न हो."- राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक

वहीं, इस मामले में रुद्रपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) विभव सैनी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने कहा कि,

"कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात कर पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसकी शिकायत मिल गई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी."- विभव सैनी, सीओ, रुद्रपुर

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JASPUR ATTEMPT TO MURDER CASE
जसपुर जानलेवा हमला आरोपी गिरफ्तार
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JASPUR YOUTH ARREST

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