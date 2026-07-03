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जसपुर में जानलेवा हमले के मामले में 3 गिरफ्तार, रुद्रपुर में युवक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के जसपुर में हुई जानलेवा मारपीट की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. उधर, रुद्रपुर में युवक ने पुलिस पर थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है.

क्या है आरोप: पुलिस के मुताबिक, यह मामला 2 जुलाई का है. थाना जसपुर में रईस अहमद पुत्र मोहम्मद नवी निवासी जसपुर ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि उनका छोटा भाई मोहम्मद मोहसिन अपने दोस्त मोहम्मद वली के साथ सोनू-मोनू ढाबा के पास से बाइक से अपने घर लौट रहा था. जब दोनों धर्मकांटा के आगे लतीफ पॉपुलर वालों के घर के सामने पहुंचे, तभी सामने से आई एक सफेद कार सड़क के दूसरी ओर आकर रुकी. उसके पीछे एक काले रंग की वेन्यू कार भी आकर खड़ी हो गई.

आरोप है कि सफेद कार से फैजान, मोहम्मद शोएब, फैज आलम, हुसैन और उनके अन्य साथी लाठी-डंडों से लैस होकर बाहर निकले. आरोप है कि गाली-गलौज करते हुए मोहसिन और उसके दोस्त मोहम्मद वली पर जानलेवा हमला कर दिया. इसी दौरान वेन्यू कार चला रहे एजाज ने कथित रूप से मोहसिन को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर कार चढ़ा दी.

वादी की तहरीर के आधार पर थाना जसपुर में एफआईआर दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. घटना के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. पुलिस ने वीडियो को साक्ष्य के रूप में कब्जे में लेकर उसका परीक्षण किया, जिसमें फैजान, मोहम्मद शोएब, फैज आलम, हुसैन और एजाज की भूमिका सामने आई.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फैजान पुत्र इदरीश निवासी रहमानिया, मोहम्मद शोएब पुत्र मोहम्मद सुहैल, निवासी रहमानिया रोड और फैज आलम पुत्र अनीश अहमद, निवासी वार्ड नंबर 14 नई बस्ती, जसपुर को गिरफ्तार कर लिया. काशीपुर क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और उनकी तलाश जारी है.

रुद्रपुर में युवक ने पुलिस पर थर्ड डिग्री देने का लगाया आरोप, एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में चोरी के संदेह में हिरासत में लिए गए एक युवक ने पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का आरोप लगाया है. पीड़ित युवक का कहना है कि उसे कई दिनों तक थाने और चौकी में रखकर बेरहमी से पीटा गया.

उसके पैरों के नाखून तक उखाड़ दिए गए और गर्म लाइटर से शरीर को दागा गया. मामले में कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित अपने परिजनों और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.