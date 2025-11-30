ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में 76 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एक शातिर ने पुलिस पर ताना तमंचा

नानकमत्ता में 36 लाख की स्मैक और तमंचे के साथ तस्कर गिरफ्तार, गदरपुर में भी 40 लाख की स्मैक के साथ तस्कर चढ़ा हत्थे

SMACK SMUGGLER ARREST IN NANAKMATTA
नानकमत्ता में स्मैक तस्कर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 30, 2025 at 10:33 PM IST

खटीमा: उत्तराखंड में नशे के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के नानकमत्ता क्षेत्र में एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है. जिसके कब्जे 36 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है. इतना ही नहीं उसके पास से एक तमंचा और नकदी भी मिला है. उधर, दिनेशपुर में भी 40 लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं. वहीं, अब तीनों तस्करों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस को देख झाड़ियों की तरफ भागा तस्कर, पुलिस ने पीछा कर दबोचा: दरअसल, नानकमत्ता पुलिस को रुद्रपुर हाईवे स्थित हरमन सीड्स राइस मिल के सामने गश्त कर रही थी. तभी एक युवक पुलिस की गाड़ी को देख अपनी बाइक मौके पर छोड़कर अचानक झाड़ियों की तरफ भाग निकला. जिस पर पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते उसका पीछा किया. पीछा करने पर उसने भागते-भागते तमंचा निकाल लिया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

36 लाख की स्मैक और तमंचा के साथ तस्कर गिरफ्तार: जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 120.10 ग्राम स्मैक, एक तमंचा और नगदी बरामद हुई. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा बताया. जो कि पचपेड़ा, नानकमत्ता का रहने वाला है. आरोपी के पास से बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 36 लाख रुपए आंकी गई है.

अन्य मामलों में वांछित चल रहा था तस्कर सुखविंदर: वहीं, पकड़े गए स्मैक तस्कर के खिलाफ नानकमत्ता पुलिस ने एनडीपीएस समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की मानें तो स्मैक तस्कर सुक्खा अन्य मामलों में वांछित चल रहा था. उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आगे भी नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.

गदरपुर में 40 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार: उधर, उधम सिंह नगर के ही गदरपुर में दो शातिर युवकों को दबोचा है. जिनके कब्जे से 131 ग्राम स्मैक बरामद हुई है. जिसकी कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है. साथ ही युवकों के पास से बरामद बाइक को सीज कर दिया है. यह कार्रवाई एएनटीएफ और दिनेशपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की. अब दोनों तस्करों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

