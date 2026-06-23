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अवैध असलहों के साथ तीन बदमाश गिरफ्तार, वकील हत्याकांड में आरोपी को मुहैया कराई थी पिस्टल

देहरादून में अवैध असलहों के जखीरे के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे

DEHRADUN YOUTH ARREST WITH PISTOL
अवैध असलहों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 23, 2026 at 10:06 PM IST

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देहरादून: कोतवाली पटेलनगर पुलिस ने इनामी आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से असलहा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. हाल में भुड्डी गांव में हुई हत्याकांड में इन आरोपियों में से एक ने पिस्टल आरोपी को उपलब्ध कराया था.

बता दें कि बीती 22 जून की रात को कोतवाली पटेलनगर पुलिस को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि चंद्रबनी की तरफ चोटिया बाबा मंदिर के पास निर्माणाधीन हाइवे के पास 3 संदिग्ध लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इस सूचना पर कोतवाली पटेल नगर से पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. जहां पुलिस टीम को निर्माणाधीन हाईवे पर पुलिया के नीचे तीन संदिग्ध लोग बैठे दिखाई दिए. जिन्हें पुलिस टीम ने दबिश देते हुए मौके से पकड़ लिया गया.

असलहों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार: पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम फरहान, फरमान बेग और जैद बताया. तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 1 पिस्टल 32 बोर, 2 खाली मैग्जीन, 2 जिंदा कारतूस, 2 देशी तमंचे 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए.

पुलिस ने जब बरामद हथियारों के लाइसेंस मांगे, तो वो बगले झांकने लगे. वो कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए. इसके बाद पुलिस ने तीनों को आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत गिरफ्तार कर लिया.

फरमान को बेचने लाए थे असलहा: कोतवाली पटेलनगर प्रभारी विनोद गुसाईं ने बताया कि आरोपियों से बरामद असलहों के संबंध में पूछताछ किया गया. जिस पता चला कि फरहान और जैद अपने गांव लंढौरा से किसी से असलहा लेकर फरमान को बेचने के लिए लाए थे.

बीती 14 जून को भुड्डी गांव में वकील सोहेल हारून हत्याकांड में शाहिद हारून ने जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था, वो पिस्टल भी आरोपी फरहान ने ही उसे उपलब्ध कराया था. फरहान इस मामले में कोतवाली पटेलनगर में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहा था.

आरोपी के लगातार फरार चलने के कारण देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने आरोपी फरहान बेग की गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का ईनाम भी घोषित किया था. मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पटेलनगर में धारा आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया.

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