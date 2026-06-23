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अवैध असलहों के साथ तीन बदमाश गिरफ्तार, वकील हत्याकांड में आरोपी को मुहैया कराई थी पिस्टल

अवैध असलहों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- Police )