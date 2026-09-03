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लक्सर किशोरी गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, देहरादून में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप

लक्सर में जंगल में ले जाकर किशोरी से गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी फरार, देहरादून में महिला का शव बरामद, हत्या की आशंका

Kotwali Laksar
कोतवाली लक्सर (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 10:27 PM IST

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लक्सर/देहरादून: हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है. जबकि, एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. वहीं, देहरादून में बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव घर से बरामद हुआ है.

लक्सर में किशोरी से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार: दरअसल, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 सितंबर की रात को उनके गांव में मौजूद धर्मस्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. उसकी नाबालिग बेटी भी वहां गई थी.

आरोप है कि चार युवक उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले गए. जहां चारों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों ने उसे किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी. किसी तरह किशोरी अपने घर पहुंची और परिजन को घटना के बारे में बताया.

घटना की जानकारी मिलते ही घर वालों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई. आनन-फानन में मामले में ग्रामीण की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

"मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि, एक आरोपी की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है."- प्रवीण सिंह कोश्यारी, लक्सर कोतवाली प्रभारी

देहरादून में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव बरामद, गले पर मिले खरोंच के निशान: देहरादून के एमडीडीए कॉलोनी में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव उनके घर के अंदर से बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. महिला के गले पर गहरे खरोंच के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है.

महिला का शव मिलने की सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. जो घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटा रही है.

पुलिस के मुताबिक, 70 वर्षीय महिला पूजा बंसल अपने पति के साथ बच्चों से अलग रहती थी. दोनों पति-पत्नी का पड़ोस में भी अच्छा मिलना जुलना था. गुरुवार की सुबह रोजाना की तरह उसके पति अपनी दुकान पर चले गए थे. जहां से उन्होंने अपनी पत्नी को शाम के समय फोन किया, लेकिन पूजा बंसल का फोन नहीं उठा.

इसके बाद उनके पति ने पड़ोस में फोन करके बताया कि उनकी पत्नी फोन नहीं उठा रही है, तो घर में जाकर देख लें. पति के कहने पर पड़ोसी ने जब घर में आकर देखा कि पूजा बंसल अपने बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई नजर आईं. जिसकी सूचना उन्होंने पूजा के पति को दी.

इसके बाद वो घर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लिया. साथ ही मौके से साक्ष्यों को भी इकठ्ठा किया. बताया जा रहा है कि दोपहर में महिला की बात उनकी बेटी से फोन पर हुई थी और उसके बाद शाम को जब उनके पति ने उन्हें फोन किया तो फोन रिसीव नहीं हुआ.

"फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल कर ली है. शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है. फिलहाल, पुलिस महिला की मौत के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस की ओर से आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. हत्या की आशंका को देखते हुए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी."- जया बलूनी, एसपी देहात

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