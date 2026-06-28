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वनकर्मियों से मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, नकली नोटों की मिली गड्डी, जानिए पूरा मामला

हरिद्वार में वनकर्मियों से मारपीट से की थी मारपीट, तीन आरोपी दबोचे तो मिले 500 के नकली नोटों की गड्डी

HARIDWAR FOREST OFFICIALS ASSAULT
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 28, 2026 at 8:04 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में वनकर्मियों से मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की कार की तलाशी हुई, तो चौंकाने वाला खुलसा हुआ. कार से 500 रुपए के 105 नकली नोट बरामद हुए. फिलहाल, मामले की बारीकी से जांच कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों के किसी बड़े गिरोह से तार तो नहीं जुड़े हैं. तीनों आरोपी नजदीकी श्यामपुर गांव के रहने वाले हैं.

क्या था मामला? दरअसल, बीती 27 जून को वन रेंज श्यामपुर में तैनात वन आरक्षी ललित कुमार ने श्यामपुर थाना पुलिस को एक लिखित तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि ड्यूटी के दौरान वो अपने साथी वन आरक्षी अश्विनी कुमार के साथ सरकारी कार्य कर रहे थे. इसी दौरान पांच लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली.

आरोप है कि उनके साथ मारपीट करने के साथ ही आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी. मोबाइल फोन छीनकर सड़क पर पटक दिया और उसे नहर में फेंक दिया. इतना ही नहीं आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला कर दोनों वन कर्मियों को घायल कर दिया और फरार हो गए. हमले में दोनों वनकर्मी बुरी तरह घायल हो गए. जिसमें दोनों को गंभीर चोटें भी आईं.

HARIDWAR FOREST OFFICIALS ASSAULT
वनकर्मियों से मारपीट करने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

तीन आरोपी गिरफ्तार: तहरीर के आधार पर तत्काल श्यामपुर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज रावत को सौंपी गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया.

टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचनाओं एवं लगातार की गई निगरानी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. जिसके तहत कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. आरोपियों से पूछताछ की गई और घटना में इस्तेमाल सियाज कार की तलाशी ली, तो एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया.

500 रुपए के 105 जाली नोट भी बरामद: वाहन से 500 रुपए के 105 जाली नोट बरामद हुए. साथ ही प्रारंभिक जांच में आरोपियों की नकली नोट तैयार करने और उन्हें चलाने के अवैध कारोबार में संलिप्तता भी सामने आई. दर्ज मुकदमे में पुलिस नकली नोटों से संबंधित धाराएं बढ़ाने और नेटवर्क की जानकारी जुटाने की तैयारी कर रही है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम-

  1. शिवम कश्यप पुत्र ओमप्रकाश, निवासी- गली नं. 5, श्यामपुर, हरिद्वार
  2. ⁠अनुल पुत्र ओमप्रकाश, निवासी- गली नं. 5, श्यामपुर, हरिद्वार
  3. विकास सिंह पुत्र नौबहार सिंह, निवासी- कांगड़ी, थाना श्यामपुर, हरिद्वार

"गिरफ्तार आरोपियों से नकली नोटों के संबंध में सख्ती से पूछताछ की जा रही है. मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रहीं हैं. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार पर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा."- अवनी तिवारी, श्यामपुर सीओ

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