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वनकर्मियों से मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, नकली नोटों की मिली गड्डी, जानिए पूरा मामला

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- Police )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में वनकर्मियों से मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की कार की तलाशी हुई, तो चौंकाने वाला खुलसा हुआ. कार से 500 रुपए के 105 नकली नोट बरामद हुए. फिलहाल, मामले की बारीकी से जांच कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों के किसी बड़े गिरोह से तार तो नहीं जुड़े हैं. तीनों आरोपी नजदीकी श्यामपुर गांव के रहने वाले हैं. क्या था मामला? दरअसल, बीती 27 जून को वन रेंज श्यामपुर में तैनात वन आरक्षी ललित कुमार ने श्यामपुर थाना पुलिस को एक लिखित तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि ड्यूटी के दौरान वो अपने साथी वन आरक्षी अश्विनी कुमार के साथ सरकारी कार्य कर रहे थे. इसी दौरान पांच लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली. आरोप है कि उनके साथ मारपीट करने के साथ ही आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी. मोबाइल फोन छीनकर सड़क पर पटक दिया और उसे नहर में फेंक दिया. इतना ही नहीं आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला कर दोनों वन कर्मियों को घायल कर दिया और फरार हो गए. हमले में दोनों वनकर्मी बुरी तरह घायल हो गए. जिसमें दोनों को गंभीर चोटें भी आईं. वनकर्मियों से मारपीट करने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)